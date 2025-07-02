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Правнук Сталина поставил Канье Уэста на место за песню о Гитлере

Художник Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, обрушился с критикой на рэпера Канье Уэста, посвятившего песню Адольфу Гитлеру. Он назвал удивительным тот факт, что темнокожий музыкант прославляет того, кто посвятил себя уничтожению людей его расы.

Художник Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, обрушился с критикой на рэпера Канье Уэста, посвятившего песню Адольфу Гитлеру. Он назвал удивительным тот факт, что темнокожий музыкант прославляет того, кто посвятил себя уничтожению людей его расы.

— Я не понимаю, может, Канье Уэсту стоит для начала подучить историю из первоисточников, а не из американских комиксов? Или он ошибочно полагает, что Гитлер истреблял только евреев? Спешу его расстроить, для Гитлера он — просто обезьяна на потеху, — сказал Бенсаад.

Правнук Сталина напомнил, что в Европе вплоть до 1955 года чернокожих детей содержали в зоопарках как диких животных, в то время как в Штатах процветала расовая сегрегация.

— Ни Канье Уэст, ни я бы не родились, если бы Гитлер победил в 1945 году, — подчеркнул Бенсаад.

Особое внимание художник уделил современному возрождению нацистских идей. Он добавил, что спецоперация на Украине — продолжение той борьбы, которую вел советский народ, сообщает News.ru.

В феврале Уэст заявил, что больше не считает себя нацистом. О смене своих взглядов артист сообщил на своей странице в социальной сети Х.

Психотерапевт Евгений Фомин объяснил вызывающее поведение репера Канье Уэста. По его словам, Уэст вряд ли способен адекватно оценивать свои действия, а в силу публичности любой поступок виден широкой аудитории. Фомин добавил, что все усугубляется из-за действия запрещенных веществ, которые употребляет исполнитель.

Чем прославился «человек-инфоповод» и в каких скандалах еще был замешан американский рэпер — в эксклюзивных материалах «Вечерней Москвы».