Правнук Сталина поставил Канье Уэста на место за песню о Гитлере

— Я не понимаю, может, Канье Уэсту стоит для начала подучить историю из первоисточников, а не из американских комиксов? Или он ошибочно полагает, что Гитлер истреблял только евреев? Спешу его расстроить, для Гитлера он — просто обезьяна на потеху, — сказал Бенсаад.