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В Верхнедонском районе увековечили память погибшего экипажа

Сквозь время: поисковики восстановили имена экипажа сбитого в 1942 году самолета.

Источник: Комсомольская правда

В Верхнедонском районе восстановили имена героев-летчиков. Спустя 80 лет после гибели советского бомбардировщика в Ростовской области удалось установить личности всего экипажа. Как сообщает региональное правительство, кропотливая работа поисковиков и музейных сотрудников принесла долгожданный результат.

Осенью 2022 года южнее хутора Дубровского были обнаружены фрагменты самолета с сохранившимися бортовыми номерами.

— Анализ находки позволил установить, что это машина из 836-го авиаполка 113-й авиадивизии, числившаяся пропавшей без вести 18 июля 1942 года, — пояснили в администрации.

Решающую роль сыграла находка в местных архивах — «Отчет о боевой работе 113-й авиадивизии за июль 1942 года». В документе значится весь состав погибшего экипажа: командир — капитан Борис Никифорович Семенов, штурман — капитан Николай Михайлович Федунов, стрелок-радист — старшина Иван Васильевич Блохин, воздушный стрелок — младший сержант Василий Михайлович Кулаковский.

Теперь герои, отдавшие жизни за Родину, перестали быть «пропавшими без вести». Их имена навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны и память жителей Ростовской области.

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