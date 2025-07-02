В Верхнедонском районе увековечили память погибшего экипажа

В Верхнедонском районе восстановили имена героев-летчиков. Спустя 80 лет после гибели советского бомбардировщика в Ростовской области удалось установить личности всего экипажа. Как сообщает региональное правительство, кропотливая работа поисковиков и музейных сотрудников принесла долгожданный результат.