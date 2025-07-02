«В Америке законопроект лежит». Платошкин о санкциях против РФ и новых рынках

«Но в Америке законопроект лежит, по которому нельзя покупать российскую нефть никому свыше $45 за баррель, сейчас — $70. Зеленский настаивал на $30. Все сказали, что это же подарить просто. Поэтому они-то это все будут пробивать, — отметил Николай Платошкин. — И признанный у нас экстремистом сенатор Линдси Грэм хвалился, что 82 сенатора из 100 подписались под этим делом. А это что означает? Что даже если Трамп не подпишет этот закон, две трети сената его могут переголосовать. А в таких случаях, я знаю Америку, если какой-то закон принимается 80 сенаторами, президент подписывает, нравится или не нравится. Потому что, если он не подпишет и они его переголосуют, это для него потеря лица. Если, скажем, 55 проголосовало, то президент может не подписать, подумав, а не наберут они 66 голосов, чтобы меня переголосовать, я им наоборот покажу, кто в доме хозяин».