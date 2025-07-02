«В Америке законопроект лежит». Платошкин о санкциях против РФ и новых рынках

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА доктор исторических наук Николай Платошкин прокомментировал тот факт, что в США есть законопроект о новом пакете санкций против России, как могут развиваться события при его рассмотрении, а также высказал мнение о том, есть ли замена рынку ЕС.
Говоря о непостоянстве и неопределенности заявлений президента США Дональда Трампа, Николай Платошкин отметил, что они касаются не только вопроса Украины, но и России. «Говорит, что Путин замечательный, потом — “мы санкции усилим против России, а, может быть, и не усилим”. Но, по крайней мере, по факту, он их продлил. Он мог их не продлевать. Это решение президента», — сказал доктор исторических наук, добавив, что на встрече представителей Евросоюза не был согласован новый пакет санкции из-за позиции Словакии и Венгрии.
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«Но в Америке законопроект лежит, по которому нельзя покупать российскую нефть никому свыше $45 за баррель, сейчас — $70. Зеленский настаивал на $30. Все сказали, что это же подарить просто. Поэтому они-то это все будут пробивать, — отметил Николай Платошкин. — И признанный у нас экстремистом сенатор Линдси Грэм хвалился, что 82 сенатора из 100 подписались под этим делом. А это что означает? Что даже если Трамп не подпишет этот закон, две трети сената его могут переголосовать. А в таких случаях, я знаю Америку, если какой-то закон принимается 80 сенаторами, президент подписывает, нравится или не нравится. Потому что, если он не подпишет и они его переголосуют, это для него потеря лица. Если, скажем, 55 проголосовало, то президент может не подписать, подумав, а не наберут они 66 голосов, чтобы меня переголосовать, я им наоборот покажу, кто в доме хозяин».
Доктор исторических наук также обратил внимание на тот факт, что Евросоюз хотел с 2027 года полностью запретить импорт газа из России. «У нас пока нет другого рынка, который бы это заместил в полном объеме. Надо было давно уже строить (трубопроводы. — Прим. БЕЛТА) и в Иран, и через Иран на индийский субконтинент. Это на 50 лет. Тем более я не могу себе представить антироссийскую Индию. У меня просто ума на это не хватает. В Индии до сих пор отношение к России очень хорошее. Причем во всех политических партиях, что важно», — сказал он.
«Европа с 2005-го, до всяких Крымов, поставила задачу резко сократить зависимость от России по энергоносителям. Это было публично объявлено. И они, кстати, сократили ее. Даже еще до санкций, до Крыма. Но мы-то тоже должны на это как-то реагировать, а не просто ждать, что они все одумаются или замерзнут, руки им будет негде помыть. Не надо на это надеяться. Надо искать новых партнеров. И они есть — Иран, Афганистан, Пакистан, Индия. Тут огромный блок, где живет много людей и где нет ни энергоносителя, ни зерна. Лукашенко так и сказал примерно, что пора», — резюмировал Николай Платошкин. -0-