В преддверии нового учебного года родителей школьников начали атаковать аферисты: подробности схемы

Также мошенники обманывают абитуриентов вузов, представляясь сотрудниками приемных комиссий. Они обещают бюджетное место, но для этого просят перейти на поддельный сайт «Госуслуг». Такие сайты крадут личные данные пользователей. В одном из российских вузов уже сталкивались с подобными аферами. Если жертва отказывается, мошенники могут угрожать или грубо настаивать, заявляя, что абитуриента не примут в вуз. Об этом пишет ОТР.