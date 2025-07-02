В преддверии нового учебного года родителей школьников начали атаковать аферисты: подробности схемы

В июле и августе в российских школах начинается распределение учеников по классам на новый учебный год. Этот процесс особенно важен для первоклассников, пятиклассников и десятиклассников, которые переходят на профильное обучение. Мошенники используют этот период, чтобы обманывать родителей и абитуриентов, сообщил киберэксперт Даниил Бориславский в беседе с Lenta.ru.
Злоумышленники звонят родителям, представляясь сотрудниками школы или даже министерства образования. Они уточняют, переходит ли ребенок, например, в пятый класс. Если родитель подтверждает, мошенники начинают говорить, что списки классов уже сформированы, но нужно сверить данные с региональной базой. После этого аферисты просят назвать код с «Госуслуг» и получают доступ к аккаунту жертвы.
Также мошенники обманывают абитуриентов вузов, представляясь сотрудниками приемных комиссий. Они обещают бюджетное место, но для этого просят перейти на поддельный сайт «Госуслуг». Такие сайты крадут личные данные пользователей. В одном из российских вузов уже сталкивались с подобными аферами. Если жертва отказывается, мошенники могут угрожать или грубо настаивать, заявляя, что абитуриента не примут в вуз. Об этом пишет ОТР.
Также в разгар приемной кампании мошенники активизируются, наживаясь на волнении абитуриентов и их родителей, рассказал Life.ru член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Злоумышленники звонят с поддельных номеров, имитирующих телефоны вузов, и сообщают о «проблемах» с документами. Они требуют срочно подтвердить данные, чтобы «гарантировать» поступление.