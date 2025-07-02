Прошли похороны павшего в СВО ветерана МЧС Башкирии Нуртдина Янгирова

В Уфе состоялась церемония прощания с Нуртдином Янгировым, ветераном МЧС, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Нуртдин Зартдинович добровольно отправился в зону СВО в 2023 году. До этого он 23 года прослужил старшим инструктором по вождению пожарной машины в 4-й пожарно-спасательной части республики.
Сослуживцы мужчины отмечают, что во время выполнения боевых задач он проявил стойкость, героизм и верность присяге. А коллеги вспоминают его как опытного пожарного и человека огромной душевной силы, всегда готового прийти на помощь.
В МЧС подчеркнули, что жизненный путь Нуртдина Янгирова стал примером мужества, преданности делу и беззаветного служения стране. Личный состав ведомства выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.
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