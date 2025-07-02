Радио «Судного дня» передало сообщения на фоне решения США по Украине

Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники заявило о временной приостановке военной помощи Украине со стороны США из-за истощения американских запасов вооружений. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, подчеркнув, что решение принято в целях приоритета национальных интересов Соединенных Штатов. По ее словам, в частности, у Украины практически исчерпаны боеприпасы для комплексов Patriot, что представляет собой серьезную проблему.