Подоляка: Часов Яр практически освобожден

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВС РФ практически полностью освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике.
«Схлопывание обороны Часова Яра, после утери удобных рубежей для обороны происходит довольно быстро», — написал он в своём Telegram-канале.
После утраты контроля над микрорайоном Шевченко, ВСУ решили не держаться за расположенную в низине, и поэтому простреливаемую со всех сторон, Николаевку, отметил Подоляка. Украинские войска и отошли от посёлка в Красное (Червоное). При этом ВСУ также потеряли контроль и над последними домами в микрорайоне «Южный».
Подоляка отметил, что ВСУ всё ещё присутствуют в посёлке Землянки, который формально относится к Часов Яру.
«Но, думаю, долго ВСУ уже не удастся долго за него держаться. Резервов катастрофически у противника на участке не хватает, и фронт рвется во многих местах», — добавил Подоляка.
Ранее о продвижении в районе Часов Яра и Ступочек сообщал глава ДНР Денис Пушилин.