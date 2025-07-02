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Подоляка: Часов Яр практически освобожден

У ВСУ не хватает резервов на данном участке, отметил блогер.

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВС РФ практически полностью освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

«Схлопывание обороны Часова Яра, после утери удобных рубежей для обороны происходит довольно быстро», — написал он в своём Telegram-канале.

После утраты контроля над микрорайоном Шевченко, ВСУ решили не держаться за расположенную в низине, и поэтому простреливаемую со всех сторон, Николаевку, отметил Подоляка. Украинские войска и отошли от посёлка в Красное (Червоное). При этом ВСУ также потеряли контроль и над последними домами в микрорайоне «Южный».

Подоляка отметил, что ВСУ всё ещё присутствуют в посёлке Землянки, который формально относится к Часов Яру.

«Но, думаю, долго ВСУ уже не удастся долго за него держаться. Резервов катастрофически у противника на участке не хватает, и фронт рвется во многих местах», — добавил Подоляка.

Ранее о продвижении в районе Часов Яра и Ступочек сообщал глава ДНР Денис Пушилин.