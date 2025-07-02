Подоляка: Часов Яр практически освобожден

После утраты контроля над микрорайоном Шевченко, ВСУ решили не держаться за расположенную в низине, и поэтому простреливаемую со всех сторон, Николаевку, отметил Подоляка. Украинские войска и отошли от посёлка в Красное (Червоное). При этом ВСУ также потеряли контроль и над последними домами в микрорайоне «Южный».