Путин пошутил про погоду, обсуждая с правительством Северный завоз

— Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро — но, судя по погоде, может, и быстро наступить. В любом случае о Северном завозе пора говорить уже сейчас, — сказал глава государства. Трансляцию совещания проводит официальный сайт Кремля.