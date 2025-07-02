Путин пошутил про погоду, обсуждая с правительством Северный завоз

В рамках совещания с правительством России президент страны Владимир Путин поднял тему Северного завоза. К обсуждению этого вопроса глава государства подошел с шуткой о зиме, которая, судя по нынешней погоде, наступил уже скоро.
— Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро — но, судя по погоде, может, и быстро наступить. В любом случае о Северном завозе пора говорить уже сейчас, — сказал глава государства. Трансляцию совещания проводит официальный сайт Кремля.
Северный завоз — это доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и регионы.
В рамках своего выступления на Евразийском экономическом форуме Владимир Путин также заявил, что попытки западных стран украсть российские золотовалютные активы пойдут на пользу всему миру, поскольку они поспособствуют ускорению процесса регионализации платежных систем. Резюмируя вышесказанное, Путин пошутил, что «может быть, за это стоит и заплатить».
Еще один забавный случай произошел в середине июня. Президент поделился историей о том, как ему предложили носить очки. По его словам, у него «голова закружилась», как только он надел рекомендованные врачом оправы.