«Нет места в Украине»: Зеленский объяснил лишение гражданства главы УПЦ Онуфрия

— Мы продолжаем справедливую работу в отношении лиц, связавших себя с Россией. Тем, кто работает против украинской независимости, включая духовную сферу, поддерживает агрессию или оправдывает ее, нет места в Украине, — цитирует Владимира Зеленского Газета.Ru.