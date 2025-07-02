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«Нет места в Украине»: Зеленский объяснил лишение гражданства главы УПЦ Онуфрия

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 июля, прокомментировал решение о лишении украинского гражданства ряда лиц, не называя имени митрополита УПЦ Онуфрия.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 июля, прокомментировал решение о лишении украинского гражданства ряда лиц, не называя имени митрополита УПЦ Онуфрия.

Зеленский добавил, что сейчас также принимаются необходимые меры и ведется подготовка новых санкционных инициатив, которые планируется вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

— Мы продолжаем справедливую работу в отношении лиц, связавших себя с Россией. Тем, кто работает против украинской независимости, включая духовную сферу, поддерживает агрессию или оправдывает ее, нет места в Украине, — цитирует Владимира Зеленского Газета.Ru.

Об указе Зеленского о лишении Онуфиря гражданства стало известно 2 июля. Служба безопасности Украины в своем заявлении утверждала, что священник якобы добровольно получил гражданство России в 2002 году.

Сам Онуфрий намерен обжаловать указ. Представители УПЦ сообщили, что митрополит не имеет других паспортов, помимо украинского. По словам митрополита Климента, решение о прекращении гражданства подлежат определенному юридическому сомнению.