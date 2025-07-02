Психолог Сальникова: Мужчина старается для женщины, когда видит обратную связь

Протоиерей Кирилл Иванов призвал женщин меньше упрекать супругов и чаще выражать благодарность. Клинический психолог Дарья Сальникова подчеркнула, что многим людям тяжело хвалить, но с этим можно работать.
— Например, когда каждый принимает поступки другого, как должное. Но тут есть очень хитрый момент. Мы можем хвалить и добавлять у себя в голове «в какой-то степени», потому что мы все красивые в какой-то степени, заботливые в какой-то степени, ответственные в какой-то степени. Не больше и не меньше, — объяснила она.
По словам эксперта, когда человек чувствует обратную связь за поступок, он ощущает свою важность и старается сделать больше.
— Когда ваши ожидания к идеальному мужу станут чуть ниже, вы научитесь хвалить за мелочи и отдавать эмоциональную реакцию за них, мужчина будет делать больше, — заключила Сальникова в беседе с «Радио 1».
Позднее Иванов оправдался за проповедь о «пилящих» мужей женах. По его словам, все было вырвано из контекста и в полной проповеди речь велась совершенно о другом.
До этого протоиерей Андрей Ткачев заявил, что современные женщины находятся под влиянием завышенных ожиданий, внушенных обществом, которое убеждает их в том, что они достойны большего. Кроме того, он заявил, что многие женщины не желают оставаться «в тени» мужчин, несмотря на то что, согласно религиозным убеждениям, муж является «человеком», а жена — «помощницей ему».