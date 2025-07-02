Психолог Сальникова: Мужчина старается для женщины, когда видит обратную связь

— Например, когда каждый принимает поступки другого, как должное. Но тут есть очень хитрый момент. Мы можем хвалить и добавлять у себя в голове «в какой-то степени», потому что мы все красивые в какой-то степени, заботливые в какой-то степени, ответственные в какой-то степени. Не больше и не меньше, — объяснила она.