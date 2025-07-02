Народные приметы на 3 июля 2025 года: что нельзя делать в день Мефодия

Любых манипуляций с волосами: не стриглись, не плели косы и не расчёсывались на людях — верили, что это «выдувает» силу и может привести к головной боли. Конфликтов и споров. День требует душевной тишины и согласия — даже неосторожное слово могло разрушить атмосферу в доме. Уничтожения пауков и их паутин — в народе считалось, что пауки приносят вести и охраняют жилище. Поездок и дальних дорог — особенно пеших в лес или поле: дорога в этот день могла оказаться трудной. Выброса остатков еды — всё, что оставалось, следовало отдать птицам, животным или нищим. Выкидывать — значило выбросить удачу. Подсчёта денег и крупных трат — считалось, что можно «разбазарить» накопленное, а с ним и семейный достаток. Генеральной уборки и выбрасывания старых вещей — вместе с вещами можно ненароком вымести из дома счастье.