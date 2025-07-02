В Чили учёные выявили 4000-летний геном опасной болезни

Ранее обнаружение бактериальной ДНК в скелетах доколониальной эпохи отсутствовало, что порождало предположения о появлении проказы в Америке лишь после начала колонизации. Данное исследование было проведено международной командой ученых из Германии, Аргентины и Чили с применением передовых технологий секвенирования древней ДНК.