Врач подсказала, что нужно сделать при первых признаках обезвоживания

Людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует согласовывать суточный объем потребляемой жидкости с врачом, поскольку в зависимости от состояния здоровья он может быть как увеличен, так и снижен. В жаркие дни рекомендуется уделять особое внимание включению в рацион овощей и фруктов, отличающихся высоким содержанием воды. К таким продуктам относятся, в частности, арбузы, огурцы, помидоры и дыни. Кроме того, советует Портнова, рекомендуется по возможности воздерживаться от пребывания на улице в период с 10 до 16 часов и избегать интенсивных физических упражнений на открытом воздухе в указанные часы.