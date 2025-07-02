Врач подсказала, что нужно сделать при первых признаках обезвоживания

Врачи советуют пить не менее 1,5−2 литров воды, чтобы не допустить обезвоживания летом.
В жаркую погоду летом необходимо следить за уровнем воды в организме, чтобы не случилось обезвоживания. Если человек чувствует жажду, першение и сухость в горле, следует немедленно обратить на это внимание. Об этом рассказала врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Роксана Портнова. Пресс-релиз имеется в распоряжении URA.RU.
«При появлении признаков обезвоживания необходимо как можно скорее постепенно начать восполнять потерю организмом жидкости. Среди первых симптомов такого состояния — чувство жажды, першение и сухость в горле, снижение слюноотделения, сухость во рту, редкое мочеиспускание, потемнение цвета мочи, вялость, усталость, головокружение, мышечные судороги», — сказала Портнова.
К серьезным признакам обезвоживания относятся пониженное артериальное давление, учащенное дыхание, помутнение сознания, сухость кожи и отсутствие потоотделения. По словам врача, если у человека наблюдаются подобные симптомы, а самостоятельно восстановить необходимый объем жидкости невозможно, например, из-за рвоты или диареи, рекомендуется незамедлительно обратиться за экстренной медицинской помощью. В остальных случаях в знойную погоду нужно выпивать не менее 1,5−2 литров воды.
«Для снижения риска обезвоживания важно поддерживать водный баланс. Предпочтение стоит отдавать обычной чистой питьевой воде. Единой рекомендации по суточной норме потребления жидкости нет. Желательно выпивать не менее 1,5−2 литров жидкости при отсутствии противопоказаний. Этот объем следует увеличить на 500−1000 мл при интенсивной физической активности, обильном потоотделении», — подчеркнула врач-кардиолог.
Людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует согласовывать суточный объем потребляемой жидкости с врачом, поскольку в зависимости от состояния здоровья он может быть как увеличен, так и снижен. В жаркие дни рекомендуется уделять особое внимание включению в рацион овощей и фруктов, отличающихся высоким содержанием воды. К таким продуктам относятся, в частности, арбузы, огурцы, помидоры и дыни. Кроме того, советует Портнова, рекомендуется по возможности воздерживаться от пребывания на улице в период с 10 до 16 часов и избегать интенсивных физических упражнений на открытом воздухе в указанные часы.