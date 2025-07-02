Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге арестовали восьмого подозреваемого по делу об убийстве 2001 года

В Екатеринбурге арестовали восьмого подозреваемого по делу об убийствах прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

Источник: Life.ru

«Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Абасова Азиза Азай оглы по 19 июля 2025 включительно», — говорится в официальном заявлении.

Абасов стал восьмым фигурантом уголовного дела о серии убийств, совершённых в предыдущие годы.

Напомним, в конце июня российские правоохранители провели операцию по задержанию азербайджанцев, подозреваемых в убийстве. СК РФ считает, что эти люди являются частью этнической преступной группы. Шестерым фигурантам предъявили обвинения в рамках возбуждённого уголовного дела. У них российское гражданство, сейчас задержанные под арестом. Сегодня в пресс-службе Следкома сообщили, что один из задержанных согласился дать чистосердечное признание и сдать подельников.