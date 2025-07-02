В Екатеринбурге арестовали восьмого подозреваемого по делу об убийстве 2001 года

Напомним, в конце июня российские правоохранители провели операцию по задержанию азербайджанцев, подозреваемых в убийстве. СК РФ считает, что эти люди являются частью этнической преступной группы. Шестерым фигурантам предъявили обвинения в рамках возбуждённого уголовного дела. У них российское гражданство, сейчас задержанные под арестом. Сегодня в пресс-службе Следкома сообщили, что один из задержанных согласился дать чистосердечное признание и сдать подельников.