Сколько улиц Беларуси названы в честь Дня Независимости, рассказали в Госкомимуществе

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 40 наименований улиц и дорог в 30 населенных пунктах названы в честь Дня Независимости и освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по имуществу.
Среди них 12 улиц носят названия с упоминанием даты 3 июля, еще 16 — с включением слова «Независимости». Еще 12 наименований приурочены к датам освобождения конкретных населенных пунктов.
Кроме того, 10 улиц в 7 населенных пунктах названы в честь операции «Багратион» — одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны, в результате которого была освобождена значительная часть территории Беларуси. -0-