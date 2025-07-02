Сколько улиц Беларуси названы в честь Дня Независимости, рассказали в Госкомимуществе

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 40 наименований улиц и дорог в 30 населенных пунктах названы в честь Дня Независимости и освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по имуществу.