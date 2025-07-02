Россиянам рассказали, когда появятся безопасные арбузы

Врач-диетолог Елена Соломатина уточнила, что покупать арбузы лучше во второй половине июля и в августе, когда они созревают естественным образом. Она отметила, что в ранних ягодах часто содержатся нитраты, которые превращаются в нитриты и опасные нитрозамины. Это может привести к кислородному голоданию тканей и увеличить риск заболеваний. Её слова приводит «Царьград».