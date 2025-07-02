Россиянам рассказали, когда появятся безопасные арбузы

Некоторые фермеры в России, стремясь к высокой прибыли, используют чрезмерное количество удобрений для выращивания арбузов, что может сделать ранние ягоды вредными для здоровья, сообщил экономист Дмитрий Морковкин в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, безопасные арбузы в России появляются только в конце июля — начале августа. Он пояснил, что современные транспортные системы позволяют поставлять арбузы круглый год: зимой их привозят из Бразилии, Эквадора и Коста-Рики, а весной — из Ирана. Однако ранние арбузы, выращенные с применением стимуляторов роста, могут быть менее полезными.
Врач-диетолог Елена Соломатина уточнила, что покупать арбузы лучше во второй половине июля и в августе, когда они созревают естественным образом. Она отметила, что в ранних ягодах часто содержатся нитраты, которые превращаются в нитриты и опасные нитрозамины. Это может привести к кислородному голоданию тканей и увеличить риск заболеваний. Её слова приводит «Царьград».
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