Синоптики рассказали, можно ли будет купаться в Подмосковье этим летом

Купальный сезон в Москве и Подмосковье продлился всего полторы недели. И у синоптиков выводы неутешительные: пока температура воды не выше 17 градусов, этот сезон во второй раз уже не стартует. А судя по долгосрочному метеопрогнозу, нынешним летом он может не открыться совсем. Для безопасного плавания нужны хотя бы 4 жарких дня подряд, а метеорологи не могут обещать нам такого зноя ни в июле, ни в августе.
Аномально холодное лето, когда искупаться в местных водоемах удается всего 2−3 раза, выдаётся всего раз в 15 лет. Лето 2025 года — как раз из таких. По словам ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Евгения Тишковца, полноценного купального сезона в этот раз ждать не приходится, поскольку грядущее потепление окажется совсем недолгим. Уточним: потепление начнет приходить по мере того, как циклон «Корнелиус» будет смещаться на восток России. Уже в четверг-пятницу, 3 и 4 июля, воздух прогреется до плюс 24−26 градусов. Такая температура будет превышать климатическую норму на один-два градуса, но если заглядывать дальше, то мы увидим, что со следующей недели опять зарядят дожди.
Кстати, время прогрева водоёма зависит от его типа и глубины. Озера прогреваются быстрее рек — за 5−6 дней при стабильной тёплой погоде. Реки — в течение трёх недель.
Сучетом данных сайта SEAtemperature, 3 июля водной среде в Подмосковье удастся прогреться примерно до +18 °C. Но это не самый минимум. В 2021 году синоптики регистрировали температуру воды только на отметке +10 °C. Самой теплой вода была в 2024 году — измерительное оборудование показало + 24. Настоящему значению до этого уровня пока далеко.