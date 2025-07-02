Синоптики рассказали, можно ли будет купаться в Подмосковье этим летом

Аномально холодное лето, когда искупаться в местных водоемах удается всего 2−3 раза, выдаётся всего раз в 15 лет. Лето 2025 года — как раз из таких. По словам ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Евгения Тишковца, полноценного купального сезона в этот раз ждать не приходится, поскольку грядущее потепление окажется совсем недолгим. Уточним: потепление начнет приходить по мере того, как циклон «Корнелиус» будет смещаться на восток России. Уже в четверг-пятницу, 3 и 4 июля, воздух прогреется до плюс 24−26 градусов. Такая температура будет превышать климатическую норму на один-два градуса, но если заглядывать дальше, то мы увидим, что со следующей недели опять зарядят дожди.