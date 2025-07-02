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В Подполье объяснили гигантский дымовой «гриб» после взрыва в Житомире

Местному населению порекомендовали отказаться от прогулок.

Источник: Аргументы и факты

О сильном взрыве в Житомире сообщил aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.

«Сильный взрыв, потом скорые поехали», — рассказал он.

Позже подпольщик отметил, что причиной взрыва и появившегося после него гигантского дымового «гриба», могли быть ошибки персонала или диверсия.

«Человеческий фактор скорее всего, может диверсия. И явно какой-то из бомбоскладов, о которых я упоминал», — объяснил он.

Лебедев обратил на то, что местному населению порекомендовали не гулять по улице и закрыть окна.

«Одна из версий, что на складе были снаряды с обедненным ураном», — добавил подпольщик.

Ранее в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о том, что на выезде из Житомира в направлении Киева произошел мощный взрыв, горит склад промышленного предприятия.