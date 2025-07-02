Дуров ответил на сообщения об уходе Telegram из России

Новости о том, что мессенджер Telegram планирует уход с российского рынка не соответствуют действительности. Об этом в среду, 2 июля, сообщил основатель компании Павел Дуров.
— Несколько дней назад Telegram-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Изначально запущенная как шутка в сатирическом издании, новость быстро стала перепечатываться уже вполне серьезными каналами без пометок о юморе. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах, — говорится в публикации Дурова в его Telegram-канале для русскоязычной аудитории.
Кроме того, предприниматель заверил, что сообщения о блокировке OSINT Telegram-каналов по политическим причинам, которые распространялись ранее, также не являются правдой. По словам Дурова, на самом деле «несколько каналов были кратковременно остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных».
Также он привел более старую ситуацию, когда в российском интернет-пространстве активно обсуждалось «технически безграмотное» расследование об IP-адресах Telegram, которые несут в себе угрозу для пользователей мессенджера. По его словам, эта информация также многократно была опровергнута.
Вполне возможно, что сейчас мы имеем не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram. Будьте внимательны, — резюмировал Дуров в публикации.
В середине июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о наличии планов заблокировать или замедлить работу мессенджера Telegram.