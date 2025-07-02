Дуров ответил на сообщения об уходе Telegram из России

— Несколько дней назад Telegram-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Изначально запущенная как шутка в сатирическом издании, новость быстро стала перепечатываться уже вполне серьезными каналами без пометок о юморе. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах, — говорится в публикации Дурова в его Telegram-канале для русскоязычной аудитории.