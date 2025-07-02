Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров ответил на сообщения об уходе Telegram из России

Новости о том, что мессенджер Telegram планирует уход с российского рынка не соответствуют действительности. Об этом в среду, 2 июля, сообщил основатель компании Павел Дуров.

Новости о том, что мессенджер Telegram планирует уход с российского рынка не соответствуют действительности. Об этом в среду, 2 июля, сообщил основатель компании Павел Дуров.

— Несколько дней назад Telegram-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Изначально запущенная как шутка в сатирическом издании, новость быстро стала перепечатываться уже вполне серьезными каналами без пометок о юморе. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах, — говорится в публикации Дурова в его Telegram-канале для русскоязычной аудитории.

Кроме того, предприниматель заверил, что сообщения о блокировке OSINT Telegram-каналов по политическим причинам, которые распространялись ранее, также не являются правдой. По словам Дурова, на самом деле «несколько каналов были кратковременно остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных».

Также он привел более старую ситуацию, когда в российском интернет-пространстве активно обсуждалось «технически безграмотное» расследование об IP-адресах Telegram, которые несут в себе угрозу для пользователей мессенджера. По его словам, эта информация также многократно была опровергнута.

Вполне возможно, что сейчас мы имеем не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram. Будьте внимательны, — резюмировал Дуров в публикации.

В середине июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о наличии планов заблокировать или замедлить работу мессенджера Telegram.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше