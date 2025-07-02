Американский политик: никогда не видела более чистой и красивой страны, чем Беларусь

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никогда не видела более чистой и красивой страны, чем Беларусь. Об этом заявила журналистам гражданка США и Доминиканской Республики, член Республиканской партии, руководитель левоцентристской Современной революционной партии Доминиканской Республики в штате Калифорния бизнесмен Мариэль Пичардо, передает корреспондент БЕЛТА.
Рачков: Беларусь всегда выступает за добрые отношения с США на основе взаимного уважения и равноправия Американский политолог: Беларусь никогда не была и не будет ничьим сателлитом Американский политик: для меня Беларусь — почти родная страна, я здесь учился.
Сегодня в Палате представителей прошла встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам Сергея Рачкова и членов рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по делам белорусов зарубежья с представителями Республиканской и Демократической партий США, общественными деятелями и предпринимателями США.
«Беларусь — красивая страна во всех смыслах. Я первый раз здесь и никогда не была ранее. И очень удивлена, потому что это не то, что слышишь за пределами, — отметила Мариэль Пичардо. — В вашей стране красивая культура, красивая инфраструктура. Я никогда не видела более чистой страны, чем Беларусь».
Американский политик поздравила народ Беларуси с Днем Независимости. «Я желаю вам оставаться такой же великой нацией. Я хочу приезжать чаще», — дополнила она. -0-
Фото Максима Гучека.