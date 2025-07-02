Американский политик: никогда не видела более чистой и красивой страны, чем Беларусь

«Беларусь — красивая страна во всех смыслах. Я первый раз здесь и никогда не была ранее. И очень удивлена, потому что это не то, что слышишь за пределами, — отметила Мариэль Пичардо. — В вашей стране красивая культура, красивая инфраструктура. Я никогда не видела более чистой страны, чем Беларусь».