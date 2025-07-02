Недельная инфляция в России выросла до максимальных с середины мая показателей

В период с 24 по 30 июня показатель инфляции в российской экономике в недельном выражении составил 0,07 процента. Это рекордные показатели с середины мая. Об этом в своем отчете «О текущей ценовой ситуации» сообщило Минэкономразвития.
Последний раз инфляция показывала такой уровень в период с 13 по 19 мая. Причем с 22 по 28 апреля показатель составил 0,11 процента. Всего по итогам мая инфляция составила 0,43 процента. Подобное расхождение между недельными и месячными показателями можно объяснить увеличенным набором товаров и услуг, которые используются для оценки.
За минувшую неделю ускорение инфляции обеспечили услуги, в которых результат составил 0,25 процента. В частности, продукты выросли в цене на 0,06 процента. Причем, исключая плодоовощные товары, показатель вырастет до 0,08 процента. Непродовольственные товары продемонстрировали рост на 0,01 процента, говорится в докладе.
19 июня министр экономического развития Максим Решетников призвал председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину проявить «немного любви» к отечественной экономике и не доходить до крайностей в вопросе управления инфляцией. Министр отметил, что регулятору следует найти какие-то промежуточные решения, которые позволят удержать цены в стране на одном уровне.