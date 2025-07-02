Недельная инфляция в России выросла до максимальных с середины мая показателей

Последний раз инфляция показывала такой уровень в период с 13 по 19 мая. Причем с 22 по 28 апреля показатель составил 0,11 процента. Всего по итогам мая инфляция составила 0,43 процента. Подобное расхождение между недельными и месячными показателями можно объяснить увеличенным набором товаров и услуг, которые используются для оценки.