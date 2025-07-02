Что известно об азербайджанских диаспорах в России: главы, численность, имущество этнической элиты

Азербайджанские диаспоры существуют в более чем 20 регионах России.
Сегодня, 2 июля, появилась полная запись задержания лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински. Видео с камер наблюдения опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии. Накануне в регионе прошли массовые задержания уроженцев республики. Численновсть азербайджангской лдиаспоры в Свердловской области составила 14,2 тысячи человек (на 2010 год).
Азербайджанские диаспоры существуют в более чем 20 регионах России — от Москвы и Петербурга, до Дагестана и Татарстана. В основном, деятельность подобных организаций направлена на защиту интересов и прав соотечественников в России, поддержание и обмен историко-культурным и духовным наследием народов Азербайджана, благотворительность, экономическую сферу и другое. Однако, по данным СМИ, есть и случаи, когда региональные этногруппы занимаются монополизацией в рамках местных рынков и реализуют схемы серой бизнес-зоны. Что известно о деятельности и численности диаспор Азербайджана в регионах России и чем владеет этническая элита в стране — в материале URA.RU.
В каких регионах РФ есть азербайджанские диаспорыФото: URA.RU.
Свердловская область (Екатеринбург).
Шыхлински является совладельцем Baku Plaza Фото: Размик Закарян © URA.RU.
Главой диаспоры в регионе является Шахин Мутвалы оглы Шыхлински. Численность организации на период 2010 года составляла 14 215 человек.
Шыхлински также занимает пост председателя «Азербайджан-Урал» и известен как крупный игрок в сферах торговли и ресторанного бизнеса. Так, он является совладельцем торгового центра Baku Plaza на улице Сулимова. Местные жители называют ТЦ «азербайджанским кварталом». Активы семьи Шыхлински структурируются вокруг этого объекта, включая ресторан Nar&Sharab. Формальным его владельцем значится Тунджай Мехди оглы Шыхлински — родственник Шахина. Также существует и связанная «вексельная компания» — Trade Store, арендаторы полуподвала в Baku Plaza. При этом Шахин Шыхлински утверждает, что это самостоятельная организация, но правоохранители видели ее связь с другими активами мужчины.
Сын главы местной диаспоры — Мутвалы — имеет в собственности ряд объектов недвижимости в центре Екатеринбурга. Отмечается, что задержанные 27 июня представители диаспоры, в том числе Шыхлински и его сын, причастны к массовым отравлением суррогатным алкоголем в городе и на территории Оренбургской области.
Челябинская область.
В Челябинской области азербайджанская диаспора активно участвует в предпринимательской деятельности, связанной со строительством, обработкой камня и грузоперевозками. В частности, среди представителей диаспоры выделяется компания ООО «Туркуаз», специализирующаяся на продаже кожаных и меховых изделий. По итогам 2022 года выручка этой организации составила 3,4 миллиона рублей, а чистая прибыль достигла 1,2 миллиона рублей.
Как менялась численность азербайджанцев в РоссииФото: URA.RU.
Дагестан.
Лидером азербайджанской общины Республики Дагестан является Ракиф Азизов. Азербайджанское сообщество считается одной из наиболее многочисленных этнических общин региона. Основная часть азербайджанцев проживает на юго-востоке Дагестана, преимущественно в Дербентском районе и городе Дербент. По сведениям переписи 2010 года, численность народа в регионе составляла 130 919 человек.
Северная Осетия.
Фуад Кязымов Тариель оглы возглавляет азербайджанскую диаспору в Северной Осетии, численность которой на 2010 год составляла 3 320 человек. Уже больше трех десятилетий в республике действует общественная организация «Азербайджанское национально-культурное общество “Азери” имени Гейдара Алиева», созданная с целью сохранения национальной культуры, традиций и языка, а также укрепления межнациональных связей. История азербайджанской общины в регионе насчитывает более двухсот лет — первые переселенцы прибыли из Ирана и Карабаха, привлекаясь возможностями для торговли и схожестью климата с родиной. Организация «Азери» активно участвует в общественной жизни, оказывает поддержку нуждающимся, помогает беженцам и поддерживает связи с Азербайджаном, где также проживают семьи выходцев из Осетии.
Московская область (Москва).
Московская диаспора, по данным 2010 года, насчитывала 57 123 человек. Региональная общественная организация «Азербайджанская община Москвы» (РОО «Азербайджанская община Москвы») была зарегистрирована решением Министерства юстиции РФ 10 октября 2018 года в Москве. Ее председатель — Тагиев Шамиль Алескер оглы. Это некоммерческая корпоративная организация, созданная в форме общественного объединения граждан на основе общности интересов.
Основные цели организации включают содействие в удовлетворении национально-культурных и духовных потребностей азербайджанской общины, защиту прав ее членов, популяризацию исторического и культурного наследия азербайджанского народа, укрепление межнационального согласия. Организация занимается проведением культурных, спортивных и образовательных мероприятий, поддерживает молодежные инициативы, сотрудничает с российскими и международными организациями, ведет издательскую и благотворительную деятельность, а также участвует в реализации социально значимых программ.
Ленинградская область (Санкт-Петербург).
Городскую общественную организацию «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области» возглавляет Вагиф Мамишев. По данным переписи 2010 года, диаспора объединяет 17 717 азербайджанцев. Автономия осуществляет деятельность, направленную на сохранение и развитие азербайджанских культурных традиций на территории региона. В рамках своей работы она организует различные культурные мероприятия, праздники и встречи, а также оказывает поддержку азербайджанцам, проживающим в Ленинградской области.
Сколько азербайджанцев проживает в РоссииФото: URA.RU.
Тюменская область.
Численность азербайджанской диаспорты в регионе на 2010 год — 43 610 человек. Физули Бурджуев занимает должность председателя Тюменской областной общественной организации объединения народов Азербайджана «Одлар Юрду» с 2017 года. Организация ставит своей задачей сохранение и развитие азербайджанской культуры, традиций и обычаев, содействие изучению родного языка, укрепление межнационального взаимодействия, а также интеграцию представителей азербайджанской диаспоры в общественно-политическую жизнь Тюменской области.
С 2001 по 2017 год в регионе функционировало Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс». В 2018 году данное объединение было переименовано.
ХМАО.
По состоянию на 2010 год, азербайджанская диаспора в Ханты-Мансийском автономном округе насчитывала 26 037 человек. Руководителем сообщества является Азад Сеидов Рамазан оглы. Общественная организация «Национально-культурная автономия азербайджанцев города Сургута “Бирлик”» была зарегистрирована 18 августа 2008 года. За время своей деятельности НКААС «Бирлик» стала заметной частью культурной жизни региона, реализуя различные проекты и инициативы. В структуру организации входят юридическая консультация, воскресная школа, женский совет, молодежный центр, а также отделы культуры и спорта, клуб «Бакинцы» и направление религиозно-просветительской работы.
Ростовская область.
Азербайджанская диаспора Ростовской области насчитывает 17 961 человекФото: Азербайджанская диаспора Ростовской области/https://vk.com/az_diaspora_161 © URA.RU.
На 2010 год азербайджанская диаспора Ростовской области насчитывала 17 961 человека. Ростовская региональная азербайджанская национально-культурная автономия, возглавляемая Эсмирой Мустафаевой, в 2023 году проводило мероприятие, приуроченное к 105-летию Азербайджанской Республики. Кроме того, на недавнем форуме 15 июня члены организации представили традиционные музыкальные инструменты, предметы быта XIX века и другие элементы культурного наследия. Атмосферу праздника дополнили участники в национальных костюмах, демонстрировавшие ремесла и обычаи.
Самарская область.
Глава союза азербайджанцев Самарской области — Эльнур КаримовФото: Лига Азербайджанцев/https://vk.com/liqa.az163.
Союз азербайджанцев Самарской области — это организация, деятельность которой направлена на просветительскую и культурную работу с молодежью, проведение культурно-религиозных и спортивных мероприятий, организацию тематических дискуссий, а также оказание поддержки в различных сферах. Численность диаспоры в регионе на 2010 год — 14 093 человек. Главой союза является Эльнур Тахмаз оглы Каримов.
Он получил высшее юридическое образование, а также прошел аспирантуру по специальности «Юриспруденция». Каримов имеет опыт преподавания и научных публикаций, а с 2024 года занимает должность исполнительного директора ТГОО «Лига азербайджанцев». В июне 2025 года он был единогласно избран председателем правления этой организации.
Саратовская область.
Владимир Мурадов занимает пост руководителя Саратовской региональной общественной организации «Азербайджанское общество “Ватан” и входит в состав Общественной палаты Саратовской области. В 2021 году он был избран в Общественную палату региона как представитель общественной организации “Местная азербайджанская национально-культурная автономия города Саратова”.
На фоне обострения дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией, вызванного задержанием членов преступной группировки, состоявшей из выходцев из Азербайджана, Мурадов отказался комментировать изданию «Четвертая Власть» свою позицию по произошедшему. Совокупная численность азербайджанцев в Саратовской области — 14 868 человек.
Краснодарский край.
Краснодарская краевая общественная организация «Общество азербайджанской культуры “Азери”, возглавляемая Владимиром Курбановым, функционирует с 2010 года. Основная миссия объединения — содействие сохранению и развитию азербайджанской культуры, языка и традиций среди азербайджанской диаспоры Краснодарского края, а также укрепление связей с Азербайджаном.
Организация проводит культурные мероприятия, в том числе праздник «Навруз Байрам», участвует в городских праздниках, фестивалях национальных культур, представляя национальную кухню, костюмы и музыку. При обществе действует ансамбль азербайджанского танца «Азери». Общая численность диаспоры в регионе — 10 165 человек.
Красноярский край.
Азербайджанская автономия появилась в Красноярском крае в 2016 годуФото: Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Красноярского края/https://vk.com/anka_amor_krasnoyarsk.
Региональная азербайджанская национально-культурная автономия, учрежденная в Красноярском крае в 2016 году, приняла участие в двух государственных закупках на сумму 350 тысяч рублей. Общая численность — 16 341 человек.
Руководитель диаспоры в Красноярском крае Талех Махмудов занимает пост генерального директора клиники восстановительной терапии «Бионика». Он окончил инженерно-строительный институт в Красноярске, после чего работал на железной дороге, затем основал строительную фирму «ТалехС1», а с 2004 года возглавляет клинику. Махмудов также является президентом федерации тяжелой атлетики.
Татарстан.
Диаспора азербайджанцев в Татарстане насчитывает 9 527 человек. Бахрам Мустафаев возглавляет региональную общественную организацию «Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан». Он родился 16 января 1963 года в городе Исмаиллы Азербайджанской Республики.
Получил высшее образование в Казанском инженерно-строительном институте по специальности «автомобильные дороги» (1985 год), а также окончил юридический факультет Казанского государственного университета в 2006 году. Свою профессиональную деятельность начал старшим инженером, затем долгое время руководил управлением, а с 2013 года занимает должность генерального директора ООО «Мостостроительное управление».
В разное время четыре созыва избирался депутатом Верхнеуслонского районного Совета народных депутатов. С ноября 2020 года занимает пост председателя правления региональной организации азербайджанцев Татарстана.
Нижегородская область.
Председателем Региональной "Азербайджанской общины Нижнего Новгорода является Рахим КулиевФото: Азербайджанская община Нижегородской области/https://vk.com/azenn152.
Региональную общественную организацию «Азербайджанская община Нижнего Новгорода и Нижегородской области» возглавляет Рахим Эльчин-оглы. Организация проводит работу по ознакомлению школьников с культурой, традициями и обычаями азербайджанского народа, а также организует школу народных азербайджанских танцев. Кроме того, она оказала содействие в транспортировке тела отца погибшего участника СВО на его историческую родину и открывала для этого сбор средств. Численность азербайджанской диаспоры в регионе на 2010 год составляла 8 494 граждан.
Новосибирская область.
Руководит «Объединением русско-азербайджанской молодежи» Тофик ГусейновФото: Тофиг Гусейнов/VK.
В регионе проживало на 2010 год 8 008 азербайджанцев. В Новосибирской области действует Объединение русско-азербайджанской молодежи, возглавляемое Тофиком Гусейновым с 2019 года. Он регулярно участвует в качестве эксперта и спикера на различных форумах и конференциях, преподает в Новосибирском государственном университете экономики и управления по специальности «Государственное и муниципальное управление» и с 2020 года руководит общественной организацией «Наша инициатива».
Основной целью русско-азербайджанского обьединения является содействие всестороннему развитию молодежи, раскрытию их потенциала на основе историко-культурного наследия русского народа. Кроме того, в приоритете — укрепление дружбы и сотрудничества между русской молодежью и молодежью других народов Азербайджана.
Астраханская область.
Пост руководителя Астраханской региональной общественной организации национальной культуры «Азербайджан» занимает Вахид Рагимов Нураддин оглы. Ключевым направлением работы диаспоры является развитие дружественных и братских отношений. Организация была создана 8 мая 2001 года. Всего в регионе проживало на 2010 год 7 828 азербайджанцев.
Представители азербайджанской диаспоры региона осушествляют гуманитарную помощь для военнослужащих, принимающих участие в СВО. Предприниматели из Харабалинского района Асаф Алиев и Даянат Шукюров лично доставили собранную помощь бойцам и командирам подразделений.
Оренбургская область.
Управление Министерства юстиции по Оренбургской области 1 марта 2023 года зарегистрировало общественную организацию «Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Оренбургской области». Ее возглавил Яшар Масимов Дурсун оглы, которого 1 июля поздравили с 50-летием члены Федерального совета ФНКА АзерРос. Всего в регионе, по даннм 2010 года, проживает 7 421 азербайджанцев.
В поздравлении отмечается, что его многолетняя деятельность на посту главы автономии и члена Федерального совета ФНКА АзерРос служит примером служения обществу. Благотворительная работа Масимова, направленная на помощь ветеранам труда и войны, многодетным семьям, людям в сложных жизненных ситуациях, участникам СВО и жителям Донбасса и Курской области, свидетельствует о его искренней доброте. Отдельно были высказаны пожелания успеха в подготовке проекта к 80-летию Победы — документального фильма «Защитники Отечества» и выставки работ участников СВО, реализованных при его непосредственном участии и поддержке.
Кемеровская область.
Азербайджанская община «Возрождение» появилась в 2023 годуФото: Азербайджанские кемеровчане/https://vk.com/club153899033.
Председателем Региональной общественной организации Кемеровской области — Кузбасса «Азербайджанская община “Возрождение”» является Шахлар Абдурахманов Орудж оглы. Организация была учреждена 14 сентября 2023 года. Всего в Кемеровской области насчитывается 6 057 азербайджанцев на 2010 год.
Чем владеет азербайджанская элита в России.
Нефть и энергетика.
Вагит Алекперов — самый богатый азербайджанец в России, основатель и крупнейший акционер нефтяного гиганта «Лукойл» (состояние — $20,5 млрд). В 2022 году он покинул пост президента компании из-за санкций, но сохранил контроль над активами, передав их сыну Юсуфу Алекперову.
Недвижимость и торговые центры.
Зарах Илиев и Год Нисанов — совладельцы «Киевской площади», которой принадлежат ключевые торговые объекты Москвы: ТРЦ «Европейский», автомолл «Москва», агрокластер «Фуд Сити», гастрокварталы «Депо Лесная» и «Депо Три вокзала». Их состояние оценивается в $2,9 млрд на каждого.
Арас Агаларов — президент Crocus Group ($1,2 млрд) владеет Crocus Expo (крупнейший выставочный центр в России), Crocus City Hall (концертная площадка). Его сын Эмин Агаларов (певец Emin) также занимает пост вице-президента компании.
Медиа и шоу-бизнес.
Полад Бюль-Бюль Оглы — советский певец, ныне посол Азербайджана в РФ. Эмин Агаларов — певец и бизнесмен, бывший муж Лейлы Алиевой (дочери президента Азербайджана).Ирада Зейналова — известная телеведущая («Первый канал»).Наиля Аскер-Заде — журналистка и ведущая («Россия 24»).Тимур Родригез (Керимов) — шоумен и актёр.Bahh Tee (Бахтияр Алиев) — популярный певец, раскрутившийся через соцсети.
Спорт.
Александр Самедов — экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и сборной России.
Бренды.
Гусейн Гасанов — блогер, ресторатор, владелец модного бренда.