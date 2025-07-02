Что известно об азербайджанских диаспорах в России: главы, численность, имущество этнической элиты

Азербайджанские диаспоры существуют в более чем 20 регионах России — от Москвы и Петербурга, до Дагестана и Татарстана. В основном, деятельность подобных организаций направлена на защиту интересов и прав соотечественников в России, поддержание и обмен историко-культурным и духовным наследием народов Азербайджана, благотворительность, экономическую сферу и другое. Однако, по данным СМИ, есть и случаи, когда региональные этногруппы занимаются монополизацией в рамках местных рынков и реализуют схемы серой бизнес-зоны. Что известно о деятельности и численности диаспор Азербайджана в регионах России и чем владеет этническая элита в стране — в материале URA.RU.