Зумеры не хотят иметь собственное жилье: в чем причина

Многие зумеры выбирают аренду ради мобильности. По данным исследования, 65% живут отдельно от родителей, но только 7% — в своих квартирах. При этом 30% самостоятельно оплачивают аренду, 12% получают помощь от родителей, а 25% снимают жилье с друзьями или живут в общежитиях. Аренда позволяет зумерам легко менять работу или город.