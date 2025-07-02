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Зумеры не хотят иметь собственное жилье: в чем причина

Финансист Мехтиев: Зумеры воспринимают приобретенное жилье как бремя.

Источник: Комсомольская правда

Недавнее исследование показало, что лишь 7% зумеров в России владеют жильем, а 44% не имеют собственной квартиры. Главные причины — высокая стоимость недвижимости и нежелание жить в устаревших квартирах, доставшихся от родителей. Об этом рассказал финансист Эльман Мехтиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что экономические барьеры и культурные изменения сильно влияют на ситуацию. Высокие ипотечные ставки делают жилье недоступным, и даже льготные программы требуют стабильного дохода, особенно после рождения ребенка.

Многие зумеры выбирают аренду ради мобильности. По данным исследования, 65% живут отдельно от родителей, но только 7% — в своих квартирах. При этом 30% самостоятельно оплачивают аренду, 12% получают помощь от родителей, а 25% снимают жилье с друзьями или живут в общежитиях. Аренда позволяет зумерам легко менять работу или город.

Также зумеры отказываются от советской модели, где квартира считалась символом стабильности. Они предпочитают современные дома с развитой инфраструктурой. Мехтиев подчеркнул, что зумеры воспринимают жилье как ограничение свободы, а их выбор определяется образом жизни.

Ранее 70% опрошенных россиян заявили о намерении их детей и внуков приобрести квартиру. Соответствующее исследование провёл сайт KP.RU.