Россиянам рассказали, чем может быть опасна вода из-под крана

Вода из-под крана, даже при использовании фильтров, может быть опасной для здоровья, сообщила врач-эндокринолог Татьяна Губина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, в водопроводной воде нередко присутствуют металлы, включая свинец, хлор, нитраты, фтор, алюминий и бактерии, которые могут вызывать серьёзные заболевания. Она пояснила, что обычные фильтры не всегда справляются с очисткой воды, пропуская вредные вещества.
Губина отметила, что длительное употребление такой воды может привести к хронической интоксикации, неврологическим расстройствам, поражению почек и печени. Вещества в воде, имитирующие гормоны, нарушают работу щитовидной железы и репродуктивной системы, вызывая сбои менструального цикла, снижение фертильности у женщин и уменьшение количества сперматозоидов у мужчин. Особенно уязвимы дети: загрязнённая вода может замедлить их развитие и вызвать поведенческие расстройства.
Для безопасности врач рекомендует использовать системы обратного осмоса или бутилированную воду проверенного качества. Также важно устанавливать многоступенчатые фильтры, регулярно их менять и ежегодно проверять воду. При ухудшении самочувствия следует немедленно обращаться к врачу.
Ранее профессор Сергей Гильденскиольд рассказывал, как сделать воду из-под крана пригодной для питья. Самый простой вариант — кувшинный фильтр с активированным углем. Он справляется с вторичным загрязнением и удобен в городских условиях.