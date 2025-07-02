Россиянам рассказали, чем может быть опасна вода из-под крана

Губина отметила, что длительное употребление такой воды может привести к хронической интоксикации, неврологическим расстройствам, поражению почек и печени. Вещества в воде, имитирующие гормоны, нарушают работу щитовидной железы и репродуктивной системы, вызывая сбои менструального цикла, снижение фертильности у женщин и уменьшение количества сперматозоидов у мужчин. Особенно уязвимы дети: загрязнённая вода может замедлить их развитие и вызвать поведенческие расстройства.