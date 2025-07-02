Росстат: в России снизились цены на куриные яйца и картофель

В России дешевле куриные яйца и картофель. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), зафиксированные за период с 24 по 30 июня.
Согласно статистике Росстата, цена на куриные яйца в РФ снизились на 1,6%, а на картофель — на 1,5%. Также в стране подешевели помидоры, репчатый лук, белокочанная капуста, свекла и бананы.
При этом наблюдается подорожание моркови — цена на нее за аналогичный период увеличилась на 2,5%. Дороже стали также яблоки и огурцы.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, что в стране наблюдается стабилизация цен на картофель на внутреннем рынке. По словам чиновника, это связано с расширением посевных площадей в 2025 году.