Дуров назвал ложью новость об уходе Telegram из России

Предприниматель и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров назвал ложью новость о том, что якобы платформа покинет Россию.
«Новость об уходе Telegram из России — фейковая», — сказал он.
По его словам, мессенджер не уходил и не планирует уходить из России. Хотя были конфликты с российскими властями и попытки блокировки, платформа по-прежнему доступна и широко используется в стране.
Ранее Павел Дуров заявил, что за все время существования мессенджера Telegram не было ни одного случая раскрытия содержания личных сообщений. По закону о цифровых услугах, он может передать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых при наличии судебного приказа.
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