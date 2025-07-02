Умер замешанный в секс-скандалах известный на весь мир телепроповедник

Культовый американский телепроповедник Джимми Сваггерт, прославившийся на весь мир спорными заявлениями и замешанный в секс-скандалах, связанных с проститутками, умер в возрасте 90 лет 1 июля. Об этом пишет The Washington Post (WP).
Проповедовать Сваггерт начал в церкви пятидесятников, со временем он достиг огромной популярности и начал выступать на телевидении.
В 1980-е — 1990-е годы заработки проповедника измерялись сотнями миллионов долларов, а его проповеди показывали более чем в 100 странах мира, в том числе на территории бывших республик СССР.
Скандальную известность Сваггерту принесли его агрессивные заявления. Так, он считал католицизм «ложным культом» и говорил, что евреи сами навлекли на себя Холокост.
После того, как проповедник обвинил конкурента в связях с проститутками, его самого сфотографировали с девицей легкого поведения.
Через три года он снова была пойман в автомобиле с секс-работницей, когда ехал по встречной полосе.
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