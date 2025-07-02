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В Японии предупредили о вероятности разрушительного мегаземлетрясения

Правительство страны обновило план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Власти Японии предупредили жителей о высокой вероятности разрушительного «мегаземлетрясения» в ближайшие годы, передает местная газета Asahi.

По данным СМИ, мощные подземные толчки в разломе Нанкай у юго-западного побережья Японии могут стать источником катастрофы и вызвать разрушительные цунами.

Сообщается, что вероятность землетрясения магнитудой 8−9 баллов в ближайшие 30 лет специалисты оценивают в 80%. На фоне этого правительство страны обновило план реагирования на чрезвычайные ситуации. Так, в Японии построят дополнительные дамбы, укрепят защитные сооружения, возведут укрытия, а также улучшат системы оповещения о катастрофах.

Напомним, ранее сообщалось, что туристы срочно отменяют поездки в Японию из-за комикса, в котором предсказана катастрофа на июль 2025 год.