В Японии предупредили о вероятности разрушительного мегаземлетрясения

Власти Японии предупредили жителей о высокой вероятности разрушительного «мегаземлетрясения» в ближайшие годы, передает местная газета Asahi.
По данным СМИ, мощные подземные толчки в разломе Нанкай у юго-западного побережья Японии могут стать источником катастрофы и вызвать разрушительные цунами.
Сообщается, что вероятность землетрясения магнитудой 8−9 баллов в ближайшие 30 лет специалисты оценивают в 80%. На фоне этого правительство страны обновило план реагирования на чрезвычайные ситуации. Так, в Японии построят дополнительные дамбы, укрепят защитные сооружения, возведут укрытия, а также улучшат системы оповещения о катастрофах.
Напомним, ранее сообщалось, что туристы срочно отменяют поездки в Японию из-за комикса, в котором предсказана катастрофа на июль 2025 год.