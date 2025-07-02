В Японии предупредили о вероятности разрушительного мегаземлетрясения

Сообщается, что вероятность землетрясения магнитудой 8−9 баллов в ближайшие 30 лет специалисты оценивают в 80%. На фоне этого правительство страны обновило план реагирования на чрезвычайные ситуации. Так, в Японии построят дополнительные дамбы, укрепят защитные сооружения, возведут укрытия, а также улучшат системы оповещения о катастрофах.