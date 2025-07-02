«Радиостанция Судного дня» передала новые послания на фоне решения США по Украине

До этого «радиостанция Судного дня» УВБ-76 также выходила в эфир с таинственным сообщением. В эфире прозвучали слова: «двинский», «целостат», «биржевик» и другие. Некоторые радиолюбители уверены, что до 2010 года станция вела эфиры из военного городка возле подмосковного поселка Поварово. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».