Радиостанция «УВБ-76», так же известная, как «Радиостанция Судного дня» в среду, 2 июля, вышла в эфир с новыми сообщениями на фоне приостановки поставок военной помощи США на Украину.
Так, в 13:08 по московскому времени слушатели зафиксировали сообщение «НЖТИ 61803 умелец 8664 4343». В 16:01 радиостанция передала «НЖТИ 42407 иракотис 2191 9162», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Администрация президента США Дональда Трампа сократила поставки военной помощи для Украины. На слушаниях в Конгрессе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа «совершенно иной взгляд» на конфликт на Украине.
До этого «радиостанция Судного дня» УВБ-76 также выходила в эфир с таинственным сообщением. В эфире прозвучали слова: «двинский», «целостат», «биржевик» и другие. Некоторые радиолюбители уверены, что до 2010 года станция вела эфиры из военного городка возле подмосковного поселка Поварово. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».