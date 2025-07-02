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Тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери запустят до конца 2027 года

Тестовый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург от Зеленограда до Твери планируется запустить в IV квартале 2027 года. Об этом вице-премьер Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Источник: ТАСС

«За 2024 год был завершен организационный этап строительства магистрали, проект полностью структурирован и обеспечен необходимым финансированием. Согласование проектной документации в Главгосэкспертизе завершится 15 сентября. В IV квартале 2027 года будет запущен тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери длиной 129 км. Подготовка к его строительству уже началась. Здесь будут тестировать не только трассу, но и отечественные высокоскоростные поезда, которые разрабатывают на заводе “Уральские локомотивы”», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца 2028 года на маршруте будут эксплуатироваться 28 высокоскоростных электропоездов, а к 2030 году их количество будет доведено до 43. Максимальная скорость поезда будет достигать 400 км/ч, а скорость в эксплуатации составит до 360 км/ч. Новая магистраль позволит сократить время в пути между городами до двух часов 15 минут. Ожидается, что по итогам 2030 года пассажиропоток на маршруте составит не менее 23 млн человек.

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