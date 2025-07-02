Тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери запустят до конца 2027 года

Отмечается, что до конца 2028 года на маршруте будут эксплуатироваться 28 высокоскоростных электропоездов, а к 2030 году их количество будет доведено до 43. Максимальная скорость поезда будет достигать 400 км/ч, а скорость в эксплуатации составит до 360 км/ч. Новая магистраль позволит сократить время в пути между городами до двух часов 15 минут. Ожидается, что по итогам 2030 года пассажиропоток на маршруте составит не менее 23 млн человек.