Дуров назвал фейком новость об уходе Telegram из России

Один из основателей Telegram Павел Дуров опроверг информацию о якобы планируемом уходе мессенджера из России, назвав ее недостоверной.
В своем канале он также подтвердил внедрение в Telegram специальных отметок, которые пользователи назвали «функцией фактчекинга».
«Несколько дней назад телеграм-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в телеграм-каналах», — сообщил Дуров в своем блоге.
Также он раскритиковал публикации об IP-адресах мессенджера и блокировке каналов якобы из-за политических убеждений. Он подчеркнул, что Telegram отстаивает конфиденциальность пользователей и их право на беспрепятственный доступ к информации, что делает платформу частой целью для медийного давления со стороны заинтересованных лиц.
«Вполне возможно, что сейчас мы имеем не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — заключил Дуров.