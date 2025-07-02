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Дуров назвал фейком новость об уходе Telegram из России

Павел Дуров также подтвердил появление в мессенджере плашек, которые пользователи называли «функцией фактчекинга».

Источник: Аргументы и факты

Один из основателей Telegram Павел Дуров опроверг информацию о якобы планируемом уходе мессенджера из России, назвав ее недостоверной.

В своем канале он также подтвердил внедрение в Telegram специальных отметок, которые пользователи назвали «функцией фактчекинга».

«Несколько дней назад телеграм-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в телеграм-каналах», — сообщил Дуров в своем блоге.

Также он раскритиковал публикации об IP-адресах мессенджера и блокировке каналов якобы из-за политических убеждений. Он подчеркнул, что Telegram отстаивает конфиденциальность пользователей и их право на беспрепятственный доступ к информации, что делает платформу частой целью для медийного давления со стороны заинтересованных лиц.

«Вполне возможно, что сейчас мы имеем не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — заключил Дуров.

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