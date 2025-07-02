Дуров сделал неожиданное заявление об уходе Telegram из России

Основатель Telegram Павел Дуров назвал фейком новость об уходе популярного мессенджера из России.
По словам предпринимателя, изначально это была шутка, запущенная в сатирическом издании, однако новость стала быстро перепечатываться уже вполне серьезными каналами.
Мессенджер, по мнению основателя Telegram, сейчас имеет дело с «целенаправленной кампанией по дискредитации», а не с безобидными ошибками журналистов.
Ранее всемирно известный рэпер Snoop Dogg публично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с призывом прекратить заводить детей, которых тот «разводит как выводки щенков».
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