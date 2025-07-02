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Дуров сделал неожиданное заявление об уходе Telegram из России

Основатель Telegram Павел Дуров назвал фейком новость об уходе популярного мессенджера из России.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал фейком новость об уходе популярного мессенджера из России.

По словам предпринимателя, изначально это была шутка, запущенная в сатирическом издании, однако новость стала быстро перепечатываться уже вполне серьезными каналами.

Мессенджер, по мнению основателя Telegram, сейчас имеет дело с «целенаправленной кампанией по дискредитации», а не с безобидными ошибками журналистов.

Ранее всемирно известный рэпер Snoop Dogg публично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с призывом прекратить заводить детей, которых тот «разводит как выводки щенков».

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