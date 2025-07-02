Путину предложили распространить квоту на образование на вдов бойцов СВО

— Предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им, в том числе, право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте. Это не только поддержит сами семьи героев, но и даст возможность строить им достойное будущее, — цитирует Анну Цивилеву ТАСС.