Путину предложили распространить квоту на образование на вдов бойцов СВО

Льготу на получение образование должны получать вдовы бойцов, погибших в зоне спецоперации. С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратилась заместитель министра обороны России Анна Цивилева во время совещания в среду, 2 июля.
— Предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им, в том числе, право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте. Это не только поддержит сами семьи героев, но и даст возможность строить им достойное будущее, — цитирует Анну Цивилеву ТАСС.
Российский лидер ранее утвердил закон, устанавливающий квоты на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий, проходивших на территории страны. Согласно новым нормам, право на поступление в вузы по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в рамках специальной квоты получат дети лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории России по решению государственных органов.
Кроме того, Владимир Путин также поручил представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации.