На Кубани 5,5 тысячи выпускников решили пересдать ЕГЭ

Минькова также отметила, что даже те, кто уже получил высокие баллы, стремятся к большему. В качестве примера она привела ученика из краснодарского лицея № 4, набравшего 86 баллов по русскому языку, который решил пересдать этот предмет, чтобы достичь максимального результата по трем дисциплинам.