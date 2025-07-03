На Кубани 5,5 тысячи выпускников решили пересдать ЕГЭ

Приблизительно 5,5 тысячи выпускников из Краснодарского края решили пересдать Единый государственный экзамен. Возможность пройти ГИА заново будет 3 и 4 июля. Результаты пересдач будут известны 15 июля.
Заместитель главы региона Анна Минькова сообщила в своем Telegram-канале, что начиная с завтрашнего дня учащиеся смогут пересдать один из предметов ЕГЭ, чтобы повысить свой балл. Стоит отметить, что предыдущий результат при этом будет аннулирован. Почти 5,5 тысячи выпускников намерены воспользоваться этой возможностью.
По словам вице-губернатора, наиболее востребованным предметом для пересдачи является информатика — примерно каждый пятый участник экзамена по этому предмету планирует улучшить свой результат.
Минькова также отметила, что даже те, кто уже получил высокие баллы, стремятся к большему. В качестве примера она привела ученика из краснодарского лицея № 4, набравшего 86 баллов по русскому языку, который решил пересдать этот предмет, чтобы достичь максимального результата по трем дисциплинам.