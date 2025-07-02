Денис Паслер наградил выдающихся свердловчан

На торжественной церемонии 2 июля врио главы Свердловской области Денис Паслер вручил награды выдающимся жителям региона. Об этом Денис Паслер сообщил в своем telegram-канале.
— Сегодня отметили наградами федерального и регионального значения почти 40 свердловчан. Это металлурги, машиностроители, энергетики, деятели науки, образования, спорта — все, кто вносит достойный вклад в развитие Свердловской области, — написал Денис Паслер.
Пять уральцев были удостоены почетных званий Российской Федерации. В их числе Александр Ярин, оператор-наладчик станков с программным управлением завода «Уральские локомотивы». Он стал заслуженным машиностроителем России. В отрасли Александр Ярин работает более 40 лет. Сейчас он делится своим опытом с молодыми специалистами.
Звание заслуженного учителя Свердловской области получила Галина Карвацкая. Она посвятила 50 лет работе в сфере образования, 44 года из которых она была учителем русского языка и литературы в школе № 6 Среднеуральска. Ее дочь продолжила семейное педагогическое дело.