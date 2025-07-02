Денис Паслер наградил выдающихся свердловчан

Пять уральцев были удостоены почетных званий Российской Федерации. В их числе Александр Ярин, оператор-наладчик станков с программным управлением завода «Уральские локомотивы». Он стал заслуженным машиностроителем России. В отрасли Александр Ярин работает более 40 лет. Сейчас он делится своим опытом с молодыми специалистами.