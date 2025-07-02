СМИ: Европарламент проведет голосование о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европейский парламент (ЕП) на следующей неделе планирует провести голосование по вопросу предъявления вотума недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Причиной стали скандалы с предполагаемыми злоупотреблениями при закупке вакцин против COVID-19. Об этом глава ЕП Роберта Метсола уже предупредила лидеров фракций парламента.
Рассмотрение этого вопроса инициировал румынский евродепутат Георге Пиперя. Он обвинил фон дер Ляйен и саму комиссию в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии. Причем его запрос должны были поддержать минимум 72 члена ЕП из 720. По итогу предложение нашло поддержку 74 человек, из них 31 депутат принадлежат к ультраправой группе «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR).
В случае если вотум недоверия поддержат, Еврокомиссия в полном составе подаст в отставку. Однако для вынесения вотума необходимы голоса минимум двух третей от всех депутатов, принимающих участие в заседании. Комиссия сталкивалась с подобными предложениями уже пять раз, но вотумы недоверия не выносились ни разу.
Однако, как сообщает DPA, работой фон дер Ляйен и ее политическими инициативами недовольны многие члены парламента.
14 мая суд в Европейском союзе признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о заключенных контрактах на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 в 2021—2023 годах. После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение суда в отношении фон дер Ляйен по вопросу закупки вакцин от коронавируса «новой страницей в эсэсовско-натовском кривосудии».