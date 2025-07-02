СМИ: Европарламент проведет голосование о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен

В случае если вотум недоверия поддержат, Еврокомиссия в полном составе подаст в отставку. Однако для вынесения вотума необходимы голоса минимум двух третей от всех депутатов, принимающих участие в заседании. Комиссия сталкивалась с подобными предложениями уже пять раз, но вотумы недоверия не выносились ни разу.