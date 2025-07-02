Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Европарламент проведет голосование о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европейский парламент (ЕП) на следующей неделе планирует провести голосование по вопросу предъявления вотума недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Причиной стали скандалы с предполагаемыми злоупотреблениями при закупке вакцин против COVID-19. Об этом глава ЕП Роберта Метсола уже предупредила лидеров фракций парламента.

Европейский парламент (ЕП) на следующей неделе планирует провести голосование по вопросу предъявления вотума недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Причиной стали скандалы с предполагаемыми злоупотреблениями при закупке вакцин против COVID-19. Об этом глава ЕП Роберта Метсола уже предупредила лидеров фракций парламента.

Рассмотрение этого вопроса инициировал румынский евродепутат Георге Пиперя. Он обвинил фон дер Ляйен и саму комиссию в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии. Причем его запрос должны были поддержать минимум 72 члена ЕП из 720. По итогу предложение нашло поддержку 74 человек, из них 31 депутат принадлежат к ультраправой группе «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR).

В случае если вотум недоверия поддержат, Еврокомиссия в полном составе подаст в отставку. Однако для вынесения вотума необходимы голоса минимум двух третей от всех депутатов, принимающих участие в заседании. Комиссия сталкивалась с подобными предложениями уже пять раз, но вотумы недоверия не выносились ни разу.

Однако, как сообщает DPA, работой фон дер Ляйен и ее политическими инициативами недовольны многие члены парламента.

14 мая суд в Европейском союзе признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о заключенных контрактах на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 в 2021—2023 годах. После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение суда в отношении фон дер Ляйен по вопросу закупки вакцин от коронавируса «новой страницей в эсэсовско-натовском кривосудии».

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше