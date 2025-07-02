Жителей Ростовской области ждет жара до +40 градусов

Уже в конце текущей недели в регионе ожидается до +33 градусов. Так, в субботу, 5 июля, воздух местами прогреется до +30 градусов. Жителей Ростовской области порадует солнечная погода после затяжных дождей. А уже с 8 и 9 июля жара достигнет +35…+38 градусов.