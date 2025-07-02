Жителей Ростовской области ждет жара до +40 градусов

В Ростовской области ожидается приближение сильной жары. Прогноз погоды опубликовали на сайте Ростгидрометцентра.
Уже в конце текущей недели в регионе ожидается до +33 градусов. Так, в субботу, 5 июля, воздух местами прогреется до +30 градусов. Жителей Ростовской области порадует солнечная погода после затяжных дождей. А уже с 8 и 9 июля жара достигнет +35…+38 градусов.
Однако жара будет недолгой. Уже 11 июля температура воздуха в ночные часы опустится до отметок в +14…+22 градуса, а днем поднимется лишь до +27.
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