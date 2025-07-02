Экскурсия обернулась трагедией: 10-летняя девочка умерла от сердечного приступа на отдыхе за границей

В Европе 10-летний ребенок из США умер во время экскурсии по Версальскому дворцу. Об этом сообщает издание La Depeche.
Инцидент произошел в минувший вторник, 1 июля. Юная туристка отдыхала вместе со своей семьей во Франции, где они решили посетить Версальский дворец. Во время экскурсии ребенок почувствовал недомогание, потеряв сознание. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, однако им не удалось реанимировать девочку.
Согласно заявлениям медиков, у ребенка случился сердечный приступ, который мог быть вызван аномальной жарой на территории Европы в тот день. Помимо этого, девочка страдал от хронических заболеваний.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Парижа временно закрыли для посещения вершину Эйфелевой из-за аномальной жары, которая держится в регионе и представляет опасность для жизни населения.