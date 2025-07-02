Экскурсия обернулась трагедией: 10-летняя девочка умерла от сердечного приступа на отдыхе за границей

Инцидент произошел в минувший вторник, 1 июля. Юная туристка отдыхала вместе со своей семьей во Франции, где они решили посетить Версальский дворец. Во время экскурсии ребенок почувствовал недомогание, потеряв сознание. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, однако им не удалось реанимировать девочку.