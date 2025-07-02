«Шелест зеленых и попытки раскола»: лидер группы «Мираж» рассказал о махинациях 90-х

«В то время рядом с “Миражом” терлись люди, которые были заинтересованы в том, чтобы переформатировать коллектив под нужды того времени А предприимчивые администраторы и директора уже слышали шелест зеленых бумажек, когда мечтали о том, чтобы набрать девушек и отправить их в тур по банкетам с песнями группы “Мираж”, — вспоминает Горбашов “Газете.ру”.