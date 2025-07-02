«Шелест зеленых и попытки раскола»: лидер группы «Мираж» рассказал о махинациях 90-х

За клон группы «Мираж» Горбашову предлагали крупное вознаграждение.
Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов сообщил, что ему предлагали хорошее вознаграждение за участие в так называемых «клонах» коллектива. Как отметил музыкант, в 1990-х годах предпринимались различные попытки разобщить его и солистку Екатерину Болдышеву.
«В то время рядом с “Миражом” терлись люди, которые были заинтересованы в том, чтобы переформатировать коллектив под нужды того времени А предприимчивые администраторы и директора уже слышали шелест зеленых бумажек, когда мечтали о том, чтобы набрать девушек и отправить их в тур по банкетам с песнями группы “Мираж”, — вспоминает Горбашов “Газете.ру”.
По словам Горбашова, в отдельных коллективах практиковалась установка специальной платы за возможность продолжить вечеринку с участницами после концерта в бане или на частной квартире. Однако для группы «Мираж» подобные предложения были неприемлемы. Музыкант рассказал, что за создание «клонов» группы ему предлагали крупную сумму денег, однако тот, без раздумий, всегда отказывал, когда получал подобные предложения.