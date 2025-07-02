Министр Старовойт: новый сбор с авиакомпаний не приведет к подорожанию билетов

По словам министра, сбор планируется взимать только в отношении аэропортов, которые будут объединены в спецгруппы. Перечень этих объектов утвердит правительство. Такая схема позволит равномерно распределить финансовую нагрузку между авиаперевозчиками и снизить риск резкого повышения тарифов для пассажиров. Размер инфраструктурного сбора также определит правительство, а собранные средства направят на реконструкцию и обновление аэродромов, выбранных на конкурсной основе.