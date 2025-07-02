Министр Старовойт: новый сбор с авиакомпаний не приведет к подорожанию билетов

Инфраструктурный сбор не приведет к росту цен.
Введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний для модернизации аэропортовой инфраструктуры не приведет к существенному росту стоимости авиабилетов. Об этом 2 июля заявил министр транспорта России Роман Старовойт на совещании у президента страны Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
«Внедрение инфраструктурного сбора только в группах аэропортов позволит аккумулировать средства для модернизации аэродромной инфраструктуры. И не приведет к значительному увеличению стоимости авиабилетов», — подчеркнул Старовойт.
По словам министра, сбор планируется взимать только в отношении аэропортов, которые будут объединены в спецгруппы. Перечень этих объектов утвердит правительство. Такая схема позволит равномерно распределить финансовую нагрузку между авиаперевозчиками и снизить риск резкого повышения тарифов для пассажиров. Размер инфраструктурного сбора также определит правительство, а собранные средства направят на реконструкцию и обновление аэродромов, выбранных на конкурсной основе.
Инициатива по введению инфраструктурного сбора была предложена Минтрансом в марте текущего года для привлечения дополнительных инвестиций в развитие аэропортовой сети страны. Как уточнили в министерстве, новая мера позволит повысить качество обслуживания пассажиров и увеличить пропускную способность воздушных гаваней без значительного роста цен на билеты.