Старовойт: инфраструктурный сбор не увеличит цены на авиабилеты

Внедрение инфраструктурного сбора с авиакомпаний с целью модернизации аэропортов не приведёт к существенному росту стоимости авиабилетов. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт в ходе совещания у президента Владимира Путина.
«Введение инфраструктурного сбора только в группах аэропортов поможет аккумулировать средства для модернизации аэродромной инфраструктуры и не приведет к значительному увеличению цен на билеты», — заявил он.
Минтранс РФ предложил ввести этот сбор в марте. Предполагается, что аэропорты, вошедшие в утверждённый правительством перечень, будут объединены в группы с целью минимизировать рост тарифов. Размер сбора будет определяться правительством, а собранные средства направляться на реконструкцию выбранных аэродромов.
Ранее в Госдуму проект внесли закона о запрете овербукинга при продаже билетов авиакомпаниями.