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Старовойт: инфраструктурный сбор не увеличит цены на авиабилеты

Механизм подразумевает введение сбора с авиаперевозчиков для финансирования реконструкции аэропортов.

Источник: Аргументы и факты

Внедрение инфраструктурного сбора с авиакомпаний с целью модернизации аэропортов не приведёт к существенному росту стоимости авиабилетов. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт в ходе совещания у президента Владимира Путина.

«Введение инфраструктурного сбора только в группах аэропортов поможет аккумулировать средства для модернизации аэродромной инфраструктуры и не приведет к значительному увеличению цен на билеты», — заявил он.

Минтранс РФ предложил ввести этот сбор в марте. Предполагается, что аэропорты, вошедшие в утверждённый правительством перечень, будут объединены в группы с целью минимизировать рост тарифов. Размер сбора будет определяться правительством, а собранные средства направляться на реконструкцию выбранных аэродромов.

Ранее в Госдуму проект внесли закона о запрете овербукинга при продаже билетов авиакомпаниями.

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