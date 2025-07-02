Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери запустят до конца 2027 года

Тестовый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург от Зеленограда до Твери планируют запустить в IV квартале 2027 года. Об этом в среду, 2 июля, вице-премьер Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину.

Тестовый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург от Зеленограда до Твери планируют запустить в IV квартале 2027 года. Об этом в среду, 2 июля, вице-премьер Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину.

Сообщается, что до конца 2028 года на маршруте планируется ввести в эксплуатацию 28 высокоскоростных электропоездов, а к 2030 году их количество увеличится до 43.

Максимальная скорость составов достигнет 400 километров в час. Реализация проекта позволит сократить время поездки между городами до двух часов 15 минут. Прогнозируется, что к концу 2030 года пассажиропоток на данном направлении превысит 23 миллиона человек.

— В IV квартале 2027 года будет запущен тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери длиной 129 км. Подготовка к его строительству уже началась. Здесь будут тестировать не только трассу, но и отечественные высокоскоростные поезда, которые разрабатывают на заводе «Уральские локомотивы», — цитирует Савельева агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Минтрансе России сообщили, что на протяжении всего пути ВСМ Москва — Санкт-Петербург пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет. По магистрали будет курсировать новый российский локомотив, способный набирать скорость до 360 километров в час.

Узнать больше по теме
Виталий Савельев: биография зампреда Правительства РФ и экс-главы Минтранса
В обновленное правительство Михаила Мишустина вошли молодые кадры, а также опытные управленцы. Можно отметить Виталия Савельева: бывший глава Минтранса получил повышение, став заместителем председателя. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше