Тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери запустят до конца 2027 года

— В IV квартале 2027 года будет запущен тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери длиной 129 км. Подготовка к его строительству уже началась. Здесь будут тестировать не только трассу, но и отечественные высокоскоростные поезда, которые разрабатывают на заводе «Уральские локомотивы», — цитирует Савельева агентство городских новостей «Москва».