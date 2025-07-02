Тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери запустят до конца 2027 года

Тестовый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург от Зеленограда до Твери планируют запустить в IV квартале 2027 года. Об этом в среду, 2 июля, вице-премьер Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину.
Сообщается, что до конца 2028 года на маршруте планируется ввести в эксплуатацию 28 высокоскоростных электропоездов, а к 2030 году их количество увеличится до 43.
Максимальная скорость составов достигнет 400 километров в час. Реализация проекта позволит сократить время поездки между городами до двух часов 15 минут. Прогнозируется, что к концу 2030 года пассажиропоток на данном направлении превысит 23 миллиона человек.
— В IV квартале 2027 года будет запущен тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери длиной 129 км. Подготовка к его строительству уже началась. Здесь будут тестировать не только трассу, но и отечественные высокоскоростные поезда, которые разрабатывают на заводе «Уральские локомотивы», — цитирует Савельева агентство городских новостей «Москва».