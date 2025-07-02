Банк развития реализовал проект по благоустройству шести мемориальных комплексов страны

Кроме того в канун Дня Независимости Республики Беларусь представители банковского сообщества во главе с председателем правления Национального банка возложили цветы к памятнику на братской могиле советских воинов в Острошицком Городке. Среди членов делегации — председатель правления Банка развития Сергей Столярчук. «Символично, что мой дедушка именно здесь, в Острошицком Городке, будучи командиром взвода сотой дивизии встретил войну и с самых первых дней вместе с сослуживцами вел упорные бои с фашистами. Каждый из мемориалов в нашей стране свидетельствует о мужестве и героизме советского народа, а этот лично для меня обладает неоценимой исторической ценностью. Сегодня наша ответственность не только созидать для процветания Беларуси, но и сохранять святыни героического прошлого, чтобы передать потомкам чувство благодарности и уважения к подвигу предков», — отметил Сергей Столярчук. -0-