Банк развития реализовал проект по благоустройству шести мемориальных комплексов страны

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь Банк развития совместно с областными исполнительными комитетами завершил проект по благоустройству шести мемориальных комплексов воинской славы в разных регионах страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
По инициативе, поддержанной премьер-министром Беларуси, Банк развития совместно с облисполкомами реализовал проект по благоустройству мемориальных комплексов страны. География патриотической инициативы охватила всю республику: шесть памятных мест воинской славы — по одному в каждом регионе — приведены в образцовое состояние.
В столичном регионе обновлен мемориал «Борисовское гетто», увековечено 2800 имен погибших мирных жителей. В Бресте благоустроена Братская могила воинам-освободителям. В Витебске приведен в порядок памятник Герою Советского союза Александру Горовцу, а в Могилеве — отреставрирован бульвар памяти «Аллея Героев». В Гомельской области отремонтирован мемориальный комплекс «Курган Славы» в Мозыре, а в Гродно благоустроено старейшее воинское кладбище на ул. Белуша.
Кроме того в канун Дня Независимости Республики Беларусь представители банковского сообщества во главе с председателем правления Национального банка возложили цветы к памятнику на братской могиле советских воинов в Острошицком Городке. Среди членов делегации — председатель правления Банка развития Сергей Столярчук. «Символично, что мой дедушка именно здесь, в Острошицком Городке, будучи командиром взвода сотой дивизии встретил войну и с самых первых дней вместе с сослуживцами вел упорные бои с фашистами. Каждый из мемориалов в нашей стране свидетельствует о мужестве и героизме советского народа, а этот лично для меня обладает неоценимой исторической ценностью. Сегодня наша ответственность не только созидать для процветания Беларуси, но и сохранять святыни героического прошлого, чтобы передать потомкам чувство благодарности и уважения к подвигу предков», — отметил Сергей Столярчук. -0-