Пустотелые огурцы: почему появляются и как бороться с проблемой

Также на появление пустот влияет генетика. Некоторые сорта склонны к этой проблеме сами по себе, и с этим ничего не поделаешь. «У гибридов такое можно встретить реже», — делится Самойлова. «если вы заметили, что один и тот же сорт грешит образованием таких огурцов, то лучше на следующий сезон отказаться от его выращивания».