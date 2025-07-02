Пустотелые огурцы: почему появляются и как бороться с проблемой

Пустотелые огурцы могут привести к взрыву банок с закрутками.
Пустотелые огурцы — неприятность, с которой сталкиваются многие огородники, особенно в конце сезона. Внутренние пустоты не только портят внешний вид и плотность огурцов, но и могут привести к взрыву банок при консервировании. Почему огурцы становятся пустыми внутри, как этого избежать и на что обращать внимание при уходе за растениями, URA.RU рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова.
Что такое пустотелые огурцы.
Снаружи пустотелые огурцы ничем не отличаются от обычныхФото: Илья Московец © URA.RU.
Пустотелый огурец отличается наличием воздушных пустот внутри плодов. Из-за них огурец становится менее плотным. На первый взгляд может показаться, что проблема не такая страшная, ведь на вкус такие огурцы могут не отличаться от обычных. Но, как отмечает Светлана Самойлова, основная беда приходит при консервировании.
«Пустотелые огурцы могут доставить садоводу неприятность лишь в одном случае — при консервации», — рассказала блогер-садовод. «Если при консервации в банку попадает пустотелый огурец, есть шанс, что банка взорвется».
Поэтому любители запасов на зиму особенно страдают из-за пустотелых огурцов. Чтобы избавиться от проблемы, им стоит особенно внимательно ухаживать за садом.
Причины возникновения пустотелых огурцов.
Одной из главных причин появления пустот является неправильный полив. Огурцы, как и все тыквенные и бахчевые, предпочитают теплую воду. Полив холодной водой, особенно в прохладные дни, вызывает переохлаждение корневой системы, что нарушает полноценное питание растения.
«А в прохладные дни вода даже в бочках остается холодной. В таком случае при поливе лучше добавить горячую воду», — советует Светлана Самойлова.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто делать, чтобы огурцы не горчили: советы садовода.
Еще один фактор — это колебания в питании. Когда растение долгое время находится без подкормки, а затем резко получает большое количество удобрений, оно испытывает стресс. «Огурцы держали на диете, а потом решили подкормить, превысив норму. А некоторые сорта огурцов реагируют на такое резкое изменение питания наличием пустотелых плодов», — предупредила эксперт.
Большую роль играет и температурный режим. В конце лета, когда разница между дневной и ночной температурой становится особенно заметной, повышается риск пустотелости. Теплый день и прохладная ночь создают условия, при которых растение не может равномерно усваивать влагу и питание, что нарушает формирование плодов.
Также на появление пустот влияет генетика. Некоторые сорта склонны к этой проблеме сами по себе, и с этим ничего не поделаешь. «У гибридов такое можно встретить реже», — делится Самойлова. «если вы заметили, что один и тот же сорт грешит образованием таких огурцов, то лучше на следующий сезон отказаться от его выращивания».
Еще одна причина появления пустотелых огурцов — дефицит бора. Это вещество необходимо для нормального формирования клеточных стенок. Если бора будет не хватать — плод становится менее плотным внутри.
Как определить, что огурцы склонны к пустотелости.
Пустотелые огурцы не отличить от обычных, пока не посмотришь что внутриФото: URA.RU.
Распознать пустотелый огурец до сбора урожая очень сложно. Ведь внешне «бракованные» плоды ничем не отличаются от обычных. Так что единственным гарантированным способом является проверка при нарезке.
«Чтобы пустотелые огурцы не попали в банки при консервации, с начала августа концы плодов можно срезать чуть больше. Не сантиметр, как обычно, а около двух сантиметров. Так я могу видеть, есть ли в огурце пустоты. Если есть — не кладу их в консервацию».
Проблема пустотелости чаще всего становится заметной ближе к концу сезона, когда условия для выращивания ухудшаются. Так что любителям заготовок стоит быть особенно бдительными ближе к осени.
Методы профилактики и борьбы с пустотелостью огурцов.
Для борьбы с пустотелостью важно наладить грамотный режим полива. Вода должна быть теплой — особенно в прохладную погоду. Если вода в баке холодная, лучше заранее добавить в нее немного горячей, чтобы не допустить переохлаждения корней. Полив должен быть регулярным и умеренным, без сильного пересыхания или переувлажнения почвы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧем опасна белокрылка и как от нее избавиться: важные советы садовода.
Растения нуждаются в сбалансированном и равномерном питании. Резкое внесение большого количества удобрений после периода нехватки только вредит. Лучше применять удобрения дозированно и регулярно, включая в них не только основные макроэлементы, но и важные микроэлементы — магний, кальций, бор.
Также следует учитывать температурный режим. В открытом грунте при похолоданиях стоит использовать укрывные материалы, чтобы снизить ночные перепады. В теплицах необходимо контролировать вентиляцию, чтобы не допускать перегрева днем и резкого охлаждения ночью.
Не менее важен правильный выбор сортов. Если определенный сорт уже не первый год дает пустотелые плоды — лучше от него отказаться. Светлана Самойлова подчеркивает, что гибриды в этом плане более устойчивы, и с ними такие проблемы возникают значительно реже.
Типичные ошибки огородников.
Пустотелые огурцы часто становятся причиной взрыва банок с закруткамиФото: URA.RU.
Многие огородники, даже имея опыт, совершают ошибки, которые ведут к пустотелости огурцов. Одна из самых распространенных — полив холодной водой. Вторая — нерегулярное или избыточное внесение удобрений. Некоторые садоводы надеются, что «больше — значит лучше», но перекормленные растения нередко дают именно пустотелые плоды.
Чтобы избежать этих проблем, стоит вести наблюдения: записывать, какие сорта давали хороший результат, как вело себя растение при определенном уходе. Этот «дневник огородника» поможет накапливать опыт и избежать повторения ошибок в следующих сезонах.