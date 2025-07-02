Госстандарт: активно включаться в разработку международных стандартов — задача организаций

Проблематика работ по стандартизации обсуждалась на круглом столе на площадке Белорусского государственного института стандартизации и сертификации. «Мы видим, что интенсивность работы технических комитетов по стандартизации усилилась, но еще должна активизироваться в части разработки стандартов на межгосударственном и международном уровнях, — заметил Александр Бурак. — Так, центры могут оказать содействие в выявлении передовых предприятий для участия в международных технических комитетах. Мы должны идти вперед и включаться в международную стандартизацию. Сегодня стоит амбициозная задача к концу 2030 года достигнуть уровня гармонизации национальных стандартов с международными не ниже 85%».