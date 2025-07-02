Госстандарт: активно включаться в разработку международных стандартов — задача организаций

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На эффективности проведения региональных круглых столов с промышленностью с участием центров стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС), которые обеспечивают инфраструктуру качества в областях, на коллегии по итогам работы комитета в первом полугодии 2025 года рассказал первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак, отметив, что белорусским организациям нужно активно включаться в разработку международных стандартов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.
Инициатива проведения круглых столов в регионах была запущена Госстандартом и реализуется по всей республике для определения точек взаимодействия и оказания целенаправленной помощи предприятиям, выбора востребованных направлений развития. Спикер акцентировал внимание на том, что задача организаций Госстандарта — способствовать созданию сильных регионов с крепкой экономикой, предприятиями и инфраструктурой качества. «Это хорошая возможность не только обменяться мнениями, но и обсудить сложные вопросы создания дополнительных испытательных возможностей, погрузиться в процессы стандартизации», — отметил Александр Бурак.
Анализируя итоги проведенных встреч в Борисовском, Молодечненском, Слуцком и Пинском районах, он подчеркнул важность вовлеченности предприятий регионов, в том числе частных, в реализацию программы «Качество 2026−2030», разработка проекта которой уже завершена, а также значимость их участия во внедрении бережливого менеджмента и его интеграции с системой менеджмента качества на предприятиях.
При этом первый заместитель председателя Госстандарта подчеркнул: «Надо развивать и совершенствовать испытательные возможности исходя из потребностей региона. Знать, в каком объеме испытывается производимая продукция, и если чего-то недостаточно, создавать необходимые условия для обеспечения потребностей предприятий разных форм собственности».
Проблематика работ по стандартизации обсуждалась на круглом столе на площадке Белорусского государственного института стандартизации и сертификации. «Мы видим, что интенсивность работы технических комитетов по стандартизации усилилась, но еще должна активизироваться в части разработки стандартов на межгосударственном и международном уровнях, — заметил Александр Бурак. — Так, центры могут оказать содействие в выявлении передовых предприятий для участия в международных технических комитетах. Мы должны идти вперед и включаться в международную стандартизацию. Сегодня стоит амбициозная задача к концу 2030 года достигнуть уровня гармонизации национальных стандартов с международными не ниже 85%».
Как уточнили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации, 31 июля на базе БелГИСС запланировано проведение круглого стола по участию в международных технических комитетах по стандартизации, на котором планируется обсудить вопросы совершенствования деятельности по участию белорусских экспертов в этих структурах. Положительная тенденция отмечается на национальном уровне, но эта работа, по мнению спикера, еще недостаточно эффективна и требует усилий, в том числе со стороны руководителей ЦСМС.
Кроме того, в 2025 году серьезная работа будет проведена по оценке научно-технического уровня действующих стандартов. Например, совместно с Министерством транспорта и коммуникаций запланирован пересмотр 150 стандартов из 300 закрепленных с учетом реализации требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и обеспечения испытательных возможностей. В число основных задач также входят вопросы цифровизации производств, логистических цепочек. В этой связи первый заместитель председателя Госстандарта посоветовал кооперироваться с организациями, имеющими хороший опыт в этой сфере, что позволит создать синергетический эффект.
Говоря о метрологическом аудите, Александр Бурак обратил внимание на исключение формального подхода и достижение практического результата. «Метрологический аудит должен обеспечивать снижение затрат на закупку оборудования, определение оптимальных способов создания определенного технологического цикла, минимизировать расходы предприятий на этапе проектирования той или иной производственной системы», — уточнил спикер.
Наконец, Александр Бурак напомнил руководителям ЦСМС о необходимости работы с каждым региональным инвестиционным проектом. Эти работы сегодня проводятся, и есть хороший экономический эффект, поэтому, по его словам, следует активизировать взаимодействие с промышленностью по всем направлениям. -0-