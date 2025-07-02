Авиакомпании России обяжут платить сбор для реконструкции аэропортов

Законопроект об инфраструктурном сборе для аэропортов может быть принят в ходе весенней сессии. Об этом заявил глава Минтранса Роман Старовойт на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином, передает ТАСС.
По словам Старовойта, благодаря механизму инфраструктурного сбора опережающими темпами будет проведена модернизация аэропортов.
«Соответствующий проект федерального закона, который предусматривает возможность взимания инфраструктурного сбора, подготовлен правительством, документ планируется принять в весеннюю сессию», — уточнил министр.
Он также добавил, что это решение ускорит требуемое обновление аэродромной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин 2 июля проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов. Отмечалось, что совещание с членами правительства пройдет в формате ВКС.