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Авиакомпании России обяжут платить сбор для реконструкции аэропортов

Соответствующий законопроект могут принять в весеннюю сессию.

Источник: Аргументы и факты

Законопроект об инфраструктурном сборе для аэропортов может быть принят в ходе весенней сессии. Об этом заявил глава Минтранса Роман Старовойт на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином, передает ТАСС.

По словам Старовойта, благодаря механизму инфраструктурного сбора опережающими темпами будет проведена модернизация аэропортов.

«Соответствующий проект федерального закона, который предусматривает возможность взимания инфраструктурного сбора, подготовлен правительством, документ планируется принять в весеннюю сессию», — уточнил министр.

Он также добавил, что это решение ускорит требуемое обновление аэродромной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 2 июля проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов. Отмечалось, что совещание с членами правительства пройдет в формате ВКС.

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