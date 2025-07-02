RT: секс-коуча Алекса Лесли могут лишить родительских прав

Сам Александр Кириллов, по данным RT, ранее заявлял, что не планирует содержать своих детей, которых, по словам самого секс-коуча, у него много. При этом адвокат блогера в беседе с журналистами сообщил, что Лесли, возможно, даже не знает о судебных процессах против него.