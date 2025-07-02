RT: секс-коуча Алекса Лесли могут лишить родительских прав

Скандального блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) могут лишить родительских прав. Об этом сообщает RT.
Как сообщает источник, соответствующее обращение в суд было направлено гражданкой Белоруссии, которая имеет совместного с секс-коучем ребенка. Отмечается, что в 2021 году женщина добилась лишения родительских прав Лесли, однако спустя год оно было отменено.
При этом в 2018 году блогер активно пытался обжаловать решение суда, при этом находясь в тюрьме на территории Таиланда. Тогда Лесли был обвинен по делу об организации незаконного секс-тренинга.
Сам Александр Кириллов, по данным RT, ранее заявлял, что не планирует содержать своих детей, которых, по словам самого секс-коуча, у него много. При этом адвокат блогера в беседе с журналистами сообщил, что Лесли, возможно, даже не знает о судебных процессах против него.
Ранее KP.RU сообщал, что СК России возбудил уголовное дело против Алекса Лесли, который подозревается в подстрекательстве к изнасилованию.