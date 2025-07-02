Минтранс и ГТК разъяснили применение указа по международным грузоперевозкам

Согласно указу № 155, транспортные средства, ввозимые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с территории Евразийского экономического союза и из-за его пределов, освобождаются в 2025 году от уплаты утилизационного сбора в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к указу.