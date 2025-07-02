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Минтранс и ГТК разъяснили применение указа по международным грузоперевозкам

Нормативные положения документа распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. При этом уплаченные суммы утилизационного сбора могут быть возвращены или зачтены после аннулирования документа, подтверждающего исчисление и уплату сбора.

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и Государственный таможенный комитет Республики Беларусь разъяснили отдельные вопросы применения положений указа Президента Республики Беларусь от 17 апреля 2025 года № 155 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов», сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Согласно указу № 155, транспортные средства, ввозимые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с территории Евразийского экономического союза и из-за его пределов, освобождаются в 2025 году от уплаты утилизационного сбора в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к указу.

Нормативные положения документа распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. При этом уплаченные суммы утилизационного сбора могут быть возвращены или зачтены после аннулирования документа, подтверждающего исчисление и уплату сбора.

Транспортные средства, в отношении которых применено освобождение от уплаты утилизационного сбора, должны использоваться для международных автомобильных перевозок грузов в течение года с даты выпуска или государственной регистрации.

В течение года с даты выпуска или регистрации запрещается передача таких транспортных средств другим лицам, включая продажу, аренду и иные формы отчуждения. В случае выявления фактов нецелевого использования транспортная инспекция информирует Государственный таможенный комитет, после чего утилизационный сбор подлежит взысканию согласно налоговому законодательству. -0-