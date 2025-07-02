Кейт Миддлтон рассказала о тяжелой реабилитации после борьбы с раком

«Вы делаете своего рода храброе лицо, стоицизм во время лечения. Лечение закончено, и тогда вы думаете: “Я могу вернуться к нормальной жизни”. Но на самом деле последующая фаза действительно очень трудная. Вы больше не находитесь под наблюдением клинической бригады, но вы не можете нормально функционировать дома, как вы, возможно, когда-то привыкли», — приводит ее слова People.