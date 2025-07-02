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Кейт Миддлтон рассказала о тяжелой реабилитации после борьбы с раком

Супруга наследного принца Великобритании посетила центр для онкобольных в клинике Колчестера.

Источник: Аргументы и факты

Супруга наследного принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон во время посещения центра для онкобольных в клинике Колчестера призналась, что не могла функционировать дома после прохождения курса лечения рака.

«Вы делаете своего рода храброе лицо, стоицизм во время лечения. Лечение закончено, и тогда вы думаете: “Я могу вернуться к нормальной жизни”. Но на самом деле последующая фаза действительно очень трудная. Вы больше не находитесь под наблюдением клинической бригады, но вы не можете нормально функционировать дома, как вы, возможно, когда-то привыкли», — приводит ее слова People.

Кроме того, 43-летняя принцесса Уэльская подчеркнула важность того, чтобы рядом с пациентом находился близкий человек, который окажет поддержку и поможет пройти этот сложный период.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что состояние здоровья Кейт Миддлтон было гораздо более критическим, чем это представлялось публично.

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