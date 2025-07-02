Живого червя достали из глаза россиянки после укуса комара

— В институте микрохирургии была выполнена операция по удалению подкожного гельминта — самки дипофелярии. Гельминт попадает в организм человека при укусе комара. В организме человека паразит растет, может мигрировать под кожей, как правило, не размножается, так как в организм человека с укусом комара попадает одна особь, — рассказал Байтингер.