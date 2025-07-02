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Живого червя достали из глаза россиянки после укуса комара

У жительницы Томской области после поездки в Анапу в веке обнаружили живого червя. Об этом рассказал специалист НИИ Микрохирургии Андрей Байтингер.

У жительницы Томской области после поездки в Анапу в веке обнаружили живого червя. Об этом рассказал специалист НИИ Микрохирургии Андрей Байтингер.

Оказалось, что после укуса комара в организм девушки попал паразит, который вырос и начал ползать под кожей. Томичка обратилась к врачам, когда заметила его. Хирург смог поймать червя около века и вытащить.

— В институте микрохирургии была выполнена операция по удалению подкожного гельминта — самки дипофелярии. Гельминт попадает в организм человека при укусе комара. В организме человека паразит растет, может мигрировать под кожей, как правило, не размножается, так как в организм человека с укусом комара попадает одна особь, — рассказал Байтингер.

По его словам, после удаления червя передали в инфекционную лабораторию.

Заражение паразитом называют дифиляриозом. Чаще всего с таким диагнозом сталкиваются в жарком климате, например, в странах Африки, на юге Европы и на юге России, передают «Вести».

В начале июня стало известно о еще одном необычном случае. В США у женщины диагностировали редкую инфекцию, вызванную амебой-паразитом, поражающей мозг, — микроорганизм проник в тело человека через водопроводную воду.